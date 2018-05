Ukradł 5 aut. Został zatrzymany przez Policję Data publikacji 25.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj W ręce wschowskich kryminalnych wpadł mężczyzna, który ma na swoim koncie kradzieże kilku pojazdów. Kryminalni zatrzymali 24-latka kiedy uciekał skradzionym kilka minut wcześniej oplem. Pościg zakończył się na terenie sąsiedniego powiatu. Teraz odpowie nie tylko za kradzieże aut i rzeczy wartościowych, ale również za jazdę w stanie nietrzeźwości i kierowania z orzeczonym zakazem.

Policjanci Wydziału Kryminalnego wschowskiej Policji przez ostatnie dni intensywnie pracowali nad sprawami kradzieży pojazdów z terenu powiatu wschowskiego. Do pierwszego zniknięcia mercedesa sprintera wartego 60 tys. złotych doszło w nocy z 17/18 maja w Sławie. Tej samej nocy nieznany sprawca włamał się do chryslera voyagera, skąd ukradł portfel z pieniędzmi i urządzenie bluetooth. Policjanci w wyniku podjętych działań odnaleźli porzuconego mercedesa, z którego sprawca zabrał wartościowe przedmioty. Policjanci wnikliwie pracowali nad materiałem dowodowym oraz jego analizą. Dzięki temu wytypowali do sprawy młodego mieszkańca gminy Sława, bardzo dobrze zresztą znanego wschowskim organom ścigania. Do samego zatrzymania doszło w poniedziałkowy wieczór (21 maja). Chwilę wcześniej dyżurny miejscowej Policji otrzymał informację, że przed samą miejscowością agresywnie jadący kierowca daewoo spowodował kolizję. Przybyłe na miejsce służby ratunkowe udzieliły pomocy 57-letniej zmotoryzowanej. Mundurowi w okolicach miejsca zdarzenia odnaleźli porzucone daewoo, które jak się okazało zostało skradzione na terenie innego powiatu. Niespełna dwie godziny później kryminalni w wyniku pościgu zatrzymali 24-latka, który zdążył już ukraść opla combo z jednej z posesji w Olbrachcicach i chciał opuścić teren powiatu wschowskiego. Mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu górowskiego. Nieodpowiedzialny 24-latek w trakcie składania wyjaśnień pochwalił się jeszcze jedną kradzieżą pojazdu na terenie powiatu górowskiego. Dzisiaj (24 maja) Sąd Rejonowy we Wschowie przychylił się do wniosków Prokuratury Rejonowej we Wschowie i policji decydując o tym, że najbliższe trzy miesiące 24-latek spędzi w areszcie. Młody mieszkaniec gminy Sława odpowie za liczne kradzieże i włamania, jak również za jazdę w stanie nietrzeźwości i jazdę pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Źródło: podkom. Maja Piwowarska

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie