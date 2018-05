Łódzcy policjanci zapobiegli sprzedaży chronionej papugi Powrót Generuj PDF Drukuj Konwencja CITES, to inaczej Konwekcja Waszyngtońska z dnia 3 marca 1973 roku o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Przepisy ww. aktu prawnego wprowadzają restrykcyjne ograniczenia w handlu zwierzętami i roślinami, które objęte są międzynarodową ochroną.

24 maja 2018 roku w ramach międzynarodowej akcji pod nazwą „Thunderstorm”, mającej na celu wzmocnienie ochrony środowiska naturalnego, policjanci z zespołu dw. z Cyberprzestępczością Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KMP w Łodzi na terenie Giełdy Zwierząt w Łodzi odnaleźli papugę oferowaną do sprzedaży bez wymaganych zezwoleń. Właściciel papugi o nazwie Electus Roratus (potocznie Lora Wielka) nie zgłosił min. zamiaru zbycia zwierzęcia do właściwej miejscowo jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto niemieckojęzyczne dokumenty wystawione na papugę nie zgadzały się z oznaczeniem na obrączce ptaka. 36-latek tłumaczył się, że papugę kupił okazyjnie od mieszkańca innego powiatu, a na tą okoliczność nie została sporządzona żadna umowa. Papuga została zarekwirowana, a jej właścicielowi grozi teraz nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja przestrzega!

Nie nabywajmy zwierząt niewiadomego pochodzenia. Przed zakupem upewnijmy się, że zwierze ma autentyczne dokumenty potwierdzające jego rodowód, czy też pochodzenie. Jeśli to konieczne skontaktujmy się w tym zakresie ze specjalistą. Pamiętajmy, że unikalne i oryginalne zwierzęta podlegać mogą pod przepisy konwencji CITES, a ich nabycie skończyć się może dla nas poważnymi konsekwencjami prawnymi.

(KWP w Łodzi / kp)