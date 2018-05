Zostawiła dziecko w aucie i poszła załatwić urzędowe sprawy Data publikacji 25.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Pomimo wielu apeli, wciąż zdarzają się sytuacje o pozostawionym w nagrzanym samochodzie dziecku. Dzięki wrażliwości ludzi, na szczęście w wielu przypadkach pomoc przychodzi w porę i nie dochodzi do tragedii. Taka sytuacja wydarzyła się w czwartek (24 maja) w Krośnie Odrzańskim. Przechodząca obok BMW kobieta zareagowała na płaczące w aucie dziecko. Drzwi były pozamykane, a jedno z okien lekko uchylone. O sytuacji powiadomiła Policję. Na miejsce wezwano pogotowie, które zbadało dziecko. Na szczęście nic mu się nie stało i nie wymagało pomocy medycznej.

Wszystko wydarzyło się w czwartek (25 maja) w Krośnie Odrzańskim. Przechodząca obok zaparkowanego BMW kobieta w pewnym momencie usłyszała płacz dziecka. Zatroskana co się dzieje, zajrzała przez szybę do środka. Okazało się, że dziecko jest w samochodzie same, drzwi są pozamykane, a malec ma tylko lekko uchylone okno. Kobieta nie czekając dłużej powiadomiła o zastanej sytuacji Policję. Przybyli na miejsce policjanci potwierdzili zgłoszenie. Jak wynikało z relacji kobiety 2,5-letnie dziecko pozostawało bez opieki od co najmniej 20 minut. W pewnym momencie do pojazdu podeszła matka dziecko, która jak się okazało zostawiła malca w aucie, bo nie chciał z nią iść, a ona w tym czasie poszła pozałatwiać sprawy urzędowe. Policjanci na miejsce wezwali pogotowie ratunkowe, które zbadało dziecko. Na szczęście nic mu się nie stało i nie wymagało pomocy medycznej. Funkcjonariusze pouczyli kobietę o konsekwencjach jakie może za sobą nieść takie nieodpowiedzialne z jej strony zachowanie.

Apelujemy o nie pozostawianie dzieci w samochodach, szczególnie w słoneczne dni, kiedy w zamkniętych pojazdach temperatury są znacznie wyższe niż temperatura powietrza. Dlatego widząc dziecko w aucie - reaguj i dzwoń na numer 112. Pamiętaj żeby zostać przy samochodzie i obserwować zachowanie dziecka. W sytuacji zagrażającej jego życiu lub zdrowiu spróbuj wybić szybę.

asp.szt. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim