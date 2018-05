Policjanci uniemożliwili bójkę pseudokibiców. Kolejni stadionowi zadymiarze z zarzutami Data publikacji 25.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdecydowana reakcja policjantów zapobiegła ustawce między dwoma grupami zwaśnionych kibiców. Policjanci zatrzymali na miejscu 13 mężczyzn. Dodatkowo dwie osoby zostały zatrzymane na terenie sąsiedniego powiatu. Patrząc na ,,wyposażenie” agresorów, gdyby nie szybka interwencja funkcjonariuszy sytuacja mogłaby mieć niebezpieczny finał.

Zatrzymanie kilkunastu pseudokibiców, to kolejny krok w sukcesywnym zwalczaniu tego rodzaju przestępczości. W minioną środę ok. godz. 21 kibice dwóch drużyn chcieli doprowadzić do konfrontacji na jednym z leśnych parkingów na terenie gm. Olszewo - Borki. Na miejscu byli jednak policjanci, którzy udaremnili im takie działanie.

Według wstępnych ustaleń wynika, że pseudokibice z Łomży zaplanowali konfrontację w rejonie miejscowości Kołaki z pseudokibicami z Nowego Dworu Mazowieckiego. W celu zatrzymania pojazdów wyrzucili na drogę m.in. sprężyny od materacy. Po zatrzymaniu aut z lasu wybiegło kilkunastu zamaskowanych mężczyzn i ich zaatakowało. Policjanci, aby nie dopuścić do regularnej bójki natychmiast podjęli interwencję w wyniku której na miejscu zatrzymali 13 mężczyzn, kolejny z nich został zatrzymany jeszcze tej samej nocy na terenie sąsiedniego powiatu. W toku dalszych czynności do sprawy zatrzymana została jeszcze jedna osoba. Mężczyźni posiadali rękawice do walki mma oraz ochraniacze na szczęki.

Dzięki skutecznym działaniom policjantów zapobiegnięto eskalacji całego zdarzenia, a całe sytuacja trwała zaledwie kilkadziesiąt sekund. Osoby zostały osadzone w policyjnym areszcie, wszystkie były wcześniej notowane przez policję, a część z nich posiadała zakazy stadionowe. Zebrany materiał dowodowy w tej sprawie pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów dotyczących udziału w bójce. Przestępstwo te jest zagrożone karą do 3 lat więzienia. Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Autor: asp. Tomasz Żerański