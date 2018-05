Nietrzeźwy kierowca jechał po dziecko – zatrzymał go policjant będący po służbie Data publikacji 25.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz operacyjny z komisariatu Policji Wrocław - Stare Miasto, będąc w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Po godz. 16.00 policjant jechał drogą z Wrocławia w kierunku Obornik Śląskich i w pewnym momencie zwrócił uwagę na kierującego, który jechał nie stosując się do przepisów ruchu drogowego. Mężczyzna m.in. nie zatrzymał się przed znakiem stop, wyprzedzał na linii ciągłej i zjeżdżał na pobocze drogi. Wszystkie te manewry wykonywał z dużą prędkością. Jego zachowanie mogło wskazywać, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie. Policjant wyczekał moment i w miejscu bezpiecznym, skutecznie zatrzymał pijanego kierowcę, udaremniając mu dalszą jazdę. Okazało się, że był w drodze po swoje dziecko.

Policjant pionu kryminalnego z Komisariatu Policji Wrocław - Stare Miasto, będąc w czasie wolnym od służby, zatrzymał mężczyznę podejrzanego o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Funkcjonariusz po godzinie 16.00 jechał drogą z Wrocławia w kierunku Obornik Śląskich i w pewnym momencie zwrócił uwagę na kierowcę, który jechał nie przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Mężczyzna m. in. nie zatrzymał się przed znakiem stop, wyprzedzał na linii podwójnej ciągłej i kilka razy bez przyczyny zjeżdżał na pobocze drogi. Wszystkie te manewry wykonywał z dużą prędkością.

Zachowanie kierowcy w ocenie policjanta mogło wskazywać, że znajduje się on pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. Funkcjonariusz wyczekał moment, by nie narażać innych uczestników ruchu, a następnie w miejscu bezpiecznym, skutecznie zatrzymał go.

Policjant błyskawicznie wybiegł ze swojego samochodu i pobiegł w jego kierunku. Otworzył drzwi, wyciągnął kluczyki, odpiął pas i wyciągnął z auta kierującego, który próbował jeszcze odjechać. Uniemożliwiając mu dalszą jazdę od razu wyczuł wyraźną woń alkoholu. Kierowca miał też problemy z utrzymaniem równowagi.

W tej samej chwili, w miejsce interwencji nadjechał policyjny patrol z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, który wezwał wrocławski funkcjonariusz kontaktując się z dyżurnym jednostki.

Policjanci będący w służbie przejęli pijanego kierowcę i wykonali dalsze czynności z jego udziałem. Jak się okazało, mężczyzna mając blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie, był w drodze po swoje dziecko. Usłyszał już zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozić mu może teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz utrata prawa jazdy.

Czujność i doświadczenie zawodowe wrocławskiego policjanta, być może pozwoliły zapobiec kolejnej tragedii na drodze.

(KWP we Wrocławiu / mg)