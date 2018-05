Ekstremalny półmaraton górski o Puchar Komendanta Głównego Policji Data publikacji 26.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj W miejscowości Ostre w powiecie żywieckim odbyły się II Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Ekstremalnym Półmaratonie Górskiem, które rozegrane zostały o Puchar Komendanta Głównego Policji. W zawodach wzięło udział ponad 120 biegaczy. Obok biegu głównego odbył się również bieg towarzyszący, w którym wystartowali uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich z powiatu żywieckiego. Po zakończeniu zaciętej rywalizacji najlepszym zawodnikom, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, puchary wręczał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł.insp. Mariusz Krzystyniak.

Dzisiaj w miejscowości Ostre w powiecie żywieckim odbyły się II Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Ekstremalnym Półmaratonie Górskim rozegrane o puchar Komendanta Głównego Policji. Trasa biegu prowadziła szlakami górskimi z Doliny Zimnika poprzez Kościelec, Malinowską Skałę z najwyższym punktem na szczycie góry Skrzyczne. Organizatorami biegu była Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Komenda Powiatowa Policji w Żywcu, Zarząd Wojewódzki oraz Terenowy NSZZ Policjantów. Organizatorzy sportowej imprezy wspierani byli przez Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, IPA Region Żywiec, Urząd Gminy Lipowa, Starostwo Powiatowe w Żywcu oraz Lasy Państwowe.

W biegu wzięło udział ponad 120 zawodników, reprezentujących różne służby mundurowe z całej Polski. Obok biegu głównego odbył się również bieg towarzyszący, w którym wystartowało blisko 100 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich z powiatu żywieckiego. Mistrzostwa rozegrano w pięciu kategoriach: kobiety do lat 35, kobiety powyżej lat 35, mężczyźni do lat 35, mężczyźni powyżej lat 35 oraz kategoria drużynowa. Na mecie wszyscy biegacze otrzymali pamiątkowe medale. Najlepszym zawodnikiem reprezentującym Komendę Powiatową Policji w Żywcu okazał się szef żywieckich policjantów podinsp. Michał Łukasik. Mistrzostwa zorganizowane zostały z myślą o podnoszeniu sprawności fizycznej oraz propagowaniu wśród mundurowych biegów górskich. Ponadto impreza była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń zawodowych. Najlepszym zawodnikom puchary wręczył, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł.insp. Mariusz Krzystyniak. Artystyczną oprawę imprezy zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Wyniki biegu dostępne są na stronie: www.bgtimesport.pl

Klasyfikacja zawodów w poszczególnych kategoriach:

Kobiety do lat 35:

1. Anna Wojtulewicz - KGP

2. Monika Nawrat – KMP Katowice

3. Aleksandra Sakowicz – Śląski Oddział Straży Granicznej

Kobiety powyżej lat 35:

1. Renata Błasiak – Grupa Beskidzka GOPR

2. Joanna Menżyk – KMP Katowice

3. Barbara Niemczak KRP Warszawa

Mężczyźni do lat 35:

1. Bartosz Ceberak – KWP Lublin

2. Rafał Jura – KWP Kraków

3. Łukasz Szymczak – OISW Katowice

Mężczyźni powyżej lat 35:

1. Jacek Michulec – KGP Warszawa

2. Jakub Burghart – KGP Warszawa

3. Adam Thiel – KGP Warszawa

Kategoria drużynowa:

1. KGP Warszawa

2. KWP Kraków

3. OPP w Katowicach

Wyniki biegu towarzyszącego:

Kategoria Dziewczyny 10 – 12 lat:

1. Laura Cichowska

2. Julia Paśko

3. Zuzanna Domaradzka

Kategoria Dziewczyny 13 – 15 lat:

1. Wiktoria Stwora

2. Joanna Walusiak

3. Kinga Legierska

Kategoria Dziewczyny 16 – 18 lat:

1. Wioletta Bierońska

2. Alicja Pasierbek

3. Marta Prochot

Kategoria Chłopcy 10 – 13 lat:

1. Jakub Baron

2. Michał Zawada

3. Piotr Loranc

Kategoria Chłopcy 14 – 16 lat:

1. Kazimierz Kurdys

2. Hubert Sermak

3. Piotr Piwowar

Kategoria Chłopcy +17 lat:

1. Piotr Stanko

2. Jarosław Pietrasina

3. Łukasz Cebula

Wszystkim biegaczom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych biegach!