Z nożem na taksówkarza

Zamówili 25 kilometrowy kurs taksówką, jednak ich plany były inne. Po kilku kilometrach zaatakowali nożem kierującego, po czym uciekli. Dzięki szybkiej i profesjonalnej pracy mławskich policjantów sprawcy już w godzinę po napadzie na taksówkarza zostali zatrzymani. Napastnikiem okazał się 32-letni mieszkaniec powiatu płońskiego i 30-letni mieszkaniec powiatu działdowskiego.

Do zdarzenia doszło dzisiaj ok. godz. 10.00 na jednej z mławskich ulic. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, dwóch młodych mężczyzn zamówiło kurs z miejscowości Wojnówka do Działdowa woj. warmińsko-mazurskim. 64-letni taksówkarz, udał się z pasażerami w trasę, zgodnie ze zleceniem do wskazanej miejscowości. W trakcie jazdy, w Mławie, jeden z pasażerów założył kierującemu na szyję linkę i zaczął dusić. Przerażony taksówkarz zatrzymał się na poboczu i zaczął wzywać pomocy. Wtedy został ugodzony nożem. Po tym sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia.

Sprawą natychmiast zajęli się mławscy policjanci. Dzięki szybkiej, sprawnej i profesjonalnej pracy funkcjonariuszy wszystkich wydziałów sprawcy już w godzinę po napadzie na taksówkarza zostali zatrzymani. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec powiatu płońskiego i 30-letni mieszkaniec powiatu działdowskiego.

Postępowanie prowadzi KPP w Mławie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mławie.

(KWP zs. w Radomiu / kp)