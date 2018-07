Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Stargardzie Data publikacji 25.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Tegoroczne obchody Święta Policji w województwie zachodniopomorskim miały szczególny charakter. Połączone zostały z nadaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. W trakcie uroczystości odznaczono wyróżnionych medalami za długoletnią służbę oraz medalami za zasługi dla Policji. W dzisiejszych obchodach 99. rocznicy powstania Policji Państwowej uczestniczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński oraz Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk

Niezwykle ważnym i pierwszym momentem Obchodów Święta Policji było złożenie kwiatów przy obelisku poświęconym policjantom, którzy wierni Rzeczypospolitej, stojąc na straży bezpieczeństwa, honoru i prawa pozostali w wiecznej służbie. Kwiaty złożył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła w obecności swoich zastępców.

Punktualnie o godz.9.00 przy Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie odbyła się uroczystość posadzenia „Dębu Pamięci” dla uhonorowania starszego przodownika Policji Państwowej Juliana Onyszkiewicza, zamordowanego 1940 roku w Bykowni.

W uroczystości brali udział parlamentarzyści zachodniopomorscy, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, Wojewoda Zachodniopomorski pan Tomasz Hinc, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej dr Paweł Skubisz oraz delegacja Stowarzyszenia „ Katyń” na czele z Panią Prezez Jolantą Turlińską – Kępys, oraz przedstawiciele władz kościelnych, samorządowych i administracji województwa zachodniopomorskiego.

O godz. 10:30 rozpoczęła się msza święta w intencji funkcjonariuszy zachodniopomorskiego garnizonu, która odprawiona została w Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata przy ul. B. Krzywoustego w Stargardzie.

Mszę koncelebrował Jego Ekselencja Biskup pomocniczy diecezji Szczecińsko- Kamieńskiej – ksiądz profesor Henryk Wejman.. Podczas homilii Jego Ekscelencja zwrócił się do wiernych mówiąc o szacunku i zrozumieniu dla pracy wszystkich policjantów, którzy często z narażeniem życia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

W celebrze wzięły udział poczty sztandarowe wszystkich jednostek z województwa zachodniopomorskiego oraz Kompania Honorowa KWP w Szczecinie.



Następnie na Rynku Staromiejskim w Stargardzie o godz. 12:00 rozpoczęła się uroczystość nadania i wręczenia sztandaru. Meldunek Ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu złożył dowódca uroczystości podinsp. Lesław Dura.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła powitał wszystkich gości, policjantów i pracowników zachodniopomorskiej policji. Dziękując za codzienny trud podkreślił, że osiąganie kolejnych sukcesów jest zasługą wspólnej pracy, a ufundowany sztandar to „zaszczyt, honor i duma oraz symbol etosu zawodowego”.

Pan Generał złożył również podziękowania dla pracowników Policji za nieustanne zaangażowanie, a przedstawicielom podmiotów pozapolicyjnych za codzienne wsparcie pracy Policji.

Następnie został odczytany akt nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie i akt jego wręczenia., który podpisał Minister Joachim Brudziński oraz Komendant KPP w Stargardzie insp. Robert Nowak

Sztandar został poświęcony przez Jego Ekselencję Biskupa Pomocniczego Diecezji Szczecińsko-kamieńskiej – księdza profesora Henryka Wejmana oraz kapelana Policji Zachodniopomorskiej księdza prałata Piotra Kordulę.

Uroczystego przekazania sztandaru przez Przewodniczącą Honorowego Komitetu Fundatorów Sztandaru – Starostę Stargardzkiego Panią Iwoną Wiśniewską dokonał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński. Sztandar przyjął Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie insp. Robert Nowak .

Obchody 99. rocznicy powstania polskiej Policji stały się także okazją do wyróżnienia i nagrodzenia za szczególne osiągnięcia funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz wręczenia nominacji na wyższe stopnie. Uroczyste obchody były wspaniałą sposobnością do wyrażenia podziękowań dla osób i instytucji, które na co dzień współpracują i wspierają zachodniopomorską Policję w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa

w naszym regionie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej nadał odznaczenia za długoletnią służbę. Następnym etapem uroczystej gali było wręczenie Medali przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne zasługi w realizacji ustawowych zadań Policji na Pomorzu Zachodnim.

Z okazji Święta Policji w województwie zachodniopomorskim na wyższe stopnie policyjne awansowanych zostało 1359 policjantów. Akty nominacyjne na kolejny stopień w korpusie oficerskim odebrało 87 funkcjonariuszy. Nominacje na wyższy stopień

w korpusie aspirantów oraz podoficerów Policji otrzymało 1095 policjantów.

Po nominacjach i odznaczeniach głos zabrał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński, który zaznaczył, że : „Profesjonalizm funkcjonariuszy w wykonywaniu obowiązków sprawia, że aż 86% Polaków czuje się w kraju bezpiecznie. Podejmując codziennie interwencje narażacie niejednokrotnie swoje zdrowie i życie, by służyć drugiemu człowiekowi - za to Wam bardzo dziękuję. Będę stał zawsze murem za funkcjonariuszami”.

Szef MSWiA nawiązał również do obecności gości z niemieckiej Policji, współpracujących z zachodniopomorskimi funkcjonariuszami oraz do działań polskich strażaków w Szwecji.

Natomiast Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk zwrócił się do zachodniopomorskich policjantów słowami: „Dziękuję Wam za to jak systematycznie w ostatnich latach spada przestępczość, oraz za to jak skutecznie rośnie wykrywalność ich sprawców. Na zakończenie przemówienia, życzył wszystkim policjantom, by zawsze bezpiecznie wracali ze służby do swoich rodzin”.

Po przemówieniach przyszedł czas defiladę pododdziałów przy udziale kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiej Kompanii honorowej Państwowej Straży Pożarnej. Całą uroczystość uświetniała Orkiestra Reprezentacyjna Policji na czele z kapelmistrzem orkiestry mł.inp. Januszem Trzepizurem oraz tambumajorem sierż. szt. Jakubem Pietruchą.

Ważnym elementem obchodów Święta Policji było również przekazanie ośmiu nowych radiowozów jednostkom organizacyjnym Policji garnizonu zachodniopomorskiego zakupionych przez Komendę Główną Policji w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Klucze do pojazdów wręczył osobiście policjantom Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przez cały czas wojewódzkich obchodów Święta Policji odbywał się festyn prewencyjny. Na terenie miasteczka można było obejrzeć m.in. pojazdy służbowe niemalże wszystkich służb mundurowych z rejonu zachodniopomorskiego, zasiąść w „symulatorze zderzeń” oraz „dachowania”, usiąść na motocyklu policyjnym oraz poznać zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Obecni byli także policjanci sekcji konnej KWP w Szczecinie wraz ze swoimi „partnerami służbowymi” : Korsarzem i Cynoberem. Można było również zrobić pamiątkowe zdjęcie maskotkom policyjnym: kom. Gryfusiowi, Stopkowi, kom Inkowi, sierż. Bródce o kom. Wojtkowi.

Niewątpliwą atrakcją były także stoiska policji niemieckiej z krajów związkowych z Meklemburgii- Pomorza Przedniego oraz Brandenburgii. Wszyscy zwiedzający otrzymali broszury informacyjne o pracy Policji w Polsce oraz krajach partnerskich zrealizowane w ramach programu INTERREG V-A.



Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym oraz awansowanym i życzymy nieustannej satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym.



Zespół Prasowy KWP w Szczecinie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Ładowanie odtwarzacza...