Policjanci pomogli szybko dotrzeć do szpitala choremu mężczyźnie Data publikacji 26.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Zagrożone było życie i zdrowie mężczyzny, który prawdopodobnie miał zator. Miał płytki oddech, duszności, zawroty głowy i potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej. O sytuacji na autostradzie A 4 wrocławskich policjantów powiadomiła kobieta, jadąca z mężem do szpitala z Legnicy do Wrocławia. Policjanci natychmiast udzielili pomocy i pilotowali ich do szpitala. Dotarli na miejsce szybko i bezpiecznie, a mężczyzną od razu zajęli się specjaliści.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu obsługiwali kolizje drogową na wrocławskim odcinku autostrady A4. Gdy już kończyli czynności, do funkcjonariuszy podjechała zdenerwowana kobieta, która wiozła swojego chorego męża do szpitala. Jechali pilnie z Legnicy do placówki przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu. Kobieta oświadczyła, że mąż prawdopodobnie ma zator i potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej. Mężczyzna miał płytki oddech, duszności oraz zawroty głowy. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia, duży ruch na autostradzie, policjanci od razu weszli w kontakt z dyżurnym powiadamiając go o zaistniałej sytuacji. Już po chwili pilotowali ich do szpitala. Dotarli na miejsce szybko i bezpiecznie, a tam mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

(KWP we Wrocławiu / kp)