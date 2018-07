Ponad dwa tysiące kamer osobistych trafi do policjantów Data publikacji 26.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad dwa tysiące kamer osobistych, zakupionych dzięki środkom z Programu Modernizacji Służb Mundurowych, trafi do funkcjonariuszy Policji w całym kraju. Powodzeniem zakończył się program pilotażowy prowadzony w trzech garnizonach.

Dzisiaj (26 lipca br.), podczas konferencji prasowej, wiceminister Jarosław Zieliński podsumował trwający od grudnia 2017 r. do kwietnia br. program pilotażowy kamer nasobnych dla policjantów.

- Wartością tego rozwiązania technicznego jest przede wszystkim transparentność, ale także ochrona obywateli oraz ochrona prawna funkcjonariuszy – powiedział Jarosław Zieliński, wiceminister MSWiA.

Pilotaż prowadzony był w trzech garnizonach policji: stołecznym, dolnośląskim i podlaskim. Łącznie, na potrzeby programu, kupionych zostało 180 kamer wraz z niezbędnym wyposażeniem (po 60 do każdego z trzech garnizonów dla policjantów ruchu drogowego oraz patroli interwencyjnych).

Wiceminister zaznaczył, że dzięki rejestracji działań policji zmniejszył się poziom wątpliwości i dyskusji wokół nich, a działania stały się bardziej przejrzyste. Zdecydowanie mniej zanotowano także skarg na interwencje policji, a w garnizonie dolnośląskim nie było ich wcale. - Kamery sprawdzają się i dlatego chcemy je upowszechnić. W tym roku, z Programu Modernizacji Służb Mundurowych, chcemy zakupić 2110 takich urządzeń. To będzie pierwsza transza, w kolejnych latach, jeśli będą się nadal sprawdzały, będą kupowane kolejne – zapewnił wiceszef MSWiA.

Obecne prawo zezwala na stosowanie kamer nasobnych wyłącznie w miejscach publicznych. By możliwe było nagrywanie interwencji w miejscach niepublicznych konieczna jest zmiana prawa.

- W ramach implementacji europejskiej dyrektywy policyjnej tzw. DODO, chcemy wprowadzić zapisy pozwalające na rejestrację działań policjantów w miejscach niepublicznych np. podczas interwencji domowych – zapowiedział wiceminister Zieliński.

Po zmianie prawa możliwe będzie nagrywanie interwencji policyjnych w miejscach niepublicznych w wyłącznie trzech przypadkach: podczas interwencji domowych, podczas przewozu osób zatrzymanych w policyjnych radiowozach i podczas działań kontrterrorystycznych.

Wiceminister podziękował komendantom komend wojewódzkich za nadzór i realizację programu pilotażowego. Przypomniał, że policja musi być blisko ludzi i dla ludzi, ale sama, tam gdzie jest to niezbędne, także musi podlegać społecznej kontroli.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zapowiedział, że jeszcze w tym i kolejnym roku do policjantów trafi co najmniej 2110 kamer. Przetarg na ich zakup, ale także systemów pozwalających na gromadzenie nagrań, jest już ogłoszony.- Kamery nasobne to absolutna nowość w polskiej Policji. Główne cele to transparentność naszych działań i ochrona obywateli, ale także ochrona prawna dla samych funkcjonariuszy - powiedział szef polskiej Policji.

Kamery trafią do wszystkich garnizonów w kraju. Policja systematycznie zamierza kupować kolejne urządzenia tak, by te odpowiadały aktualnym potrzebom Policji i jednocześnie uwzględniały najnowocześniejsze zdobycze technologii.

(MSWiA)