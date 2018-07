Szczęśliwy finał poszukiwań 81-latki Data publikacji 26.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się prowadzone wczoraj poszukiwania 81-letniej mieszkanki powiatu żywieckiego. Kobieta wyszła z domu pod nieobecność domowników i przez kilka godzin nie wracała. Sytuacja była bardzo poważna, bowiem miała ona problemy z pamięcią. Po kilku godzinach poszukiwań, w których brało udział ponad 70 osób, kobieta została odnaleziona. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w poszukiwaniach. Dzięki ich zaangażowaniu być może nie doszło do tragedii.

Wczoraj około 13.00 dyżurny żywieckiej komendy policji otrzymał informację o zaginięciu 81-letniej mieszkanki powiatu żywieckiego. Policjanci w rozmowie z bliskimi ustalili, że kobieta wyszła z domu pod nieobecność domowników przed godz. 10.00. Gdy bliscy wrócili do domu, od razu zaczęli jej szukać sami, jednak gdy to nie przyniosło rezultatu, poinformowali o zaginięciu policjantów.

Sytuacja była bardzo poważna z uwagi na wysoką temperaturę oraz to, że kobieta miała problemy z pamięcią. Policjanci, strażacy oraz strażacy ochotnicy rozpoczęli poszukiwania. Brało w nich udział ponad 70 osób. Wszyscy przeszukiwali teren w pobliżu miejsca zamieszkania zaginionej. W czasie trwającej akcji do policjantów zgłosiła się osoba, która powiedziała, że widziała zaginioną godzinę wcześniej i wskazała to miejsce. Stamtąd ponownie rozpoczęto poszukiwania kobiety.

Około 15.00 81-latka została odnaleziona, gdy siedziała w zaroślach. Na miejsce wezwano zespół pogotowia ratunkowego, a następnie kobietę przekazano pod opiekę rodzinie.

(KWP w Katowicach / mg)