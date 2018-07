Lublin: Wpadli podczas odbierania pieniędzy Data publikacji 27.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci na gorącym uczynku zatrzymali dwóch 16-latków, którzy brali udział w oszustwach „na policjanta”. Starsze kobiety myślały, że biorą udział w policyjnej akcji i przekazywały swoje oszczędności. Podczas próby odbioru pieniędzy od kolejnej kobiety do akcji wkroczyli prawdziwi policjanci. Kryminalni KWP oraz ich koledzy z KMP zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu zatrzymali ich i odzyskali oszczędności.

pieniądze - zdjęcie poglądowe

Do zdarzenia doszło w miniony wtorek przy ul. Szpinalskiego. Tam oszuści umówili się ze starszą mieszkanką Lublina po odbiór pieniędzy. Kobieta uwierzyła, że bierze udział w policyjnej akcji. Oszust w rozmowie telefonicznej wmówił jej, że pieniądze są zagrożone, dlatego miała je przekazać dwóm mężczyznom. Kiedy doszło do przekazania pieniędzy w kwocie 20 tysięcy złotych oraz biżuterii do akcji wkroczyli prawdziwi policjanci. Kryminalni KWP oraz ich koledzy z KMP zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu zatrzymali ich i odzyskali oszczędności.

Sprawcami okazali się dwaj 16-latkowie - mieszkańcy Lublina. Policjanci ustalili, że jeden z nich ma na koncie jeszcze dwa takie przestępstwa. Odbierał pieniądze od dwóch kobiet. 4 lipca br. na osiedlu Czechów od 82-latki odebrał prawie 2500 złotych a dwa dni później od 83-latki na os. Kalinowszczyzna 10 000 zł. Podczas przeszukania ich miejsca zamieszkania policjanci zabezpieczyli pieniądze w kwocie 2 500 zł.

Z uwagi na wiek obaj sprawcy odpowiedzą przed sądem dla nieletnich.

