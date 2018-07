Autostradowe ABC Data publikacji 27.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Ułatwiają podróżowanie i skracają czas dojazdu. Jednak aby na autostradach było bezpiecznie, musimy przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz zasad tam obowiązujących. Dlatego prezentujemy kolejny odcinek "O-Polskie na Osi" - a w nim o tym, jak należy bezpiecznie i zgodnie z prawem podróżować autostradami. Pozycja obowiązkowa zwłaszcza dla tych, którzy szykują się do wakacyjnych wyjazdów.

Ułatwienie w podróży, zwłaszcza tej dłuższej, to niewątpliwie atut sieci autostrad. Docieramy na miejsce szybciej, omijając kolizyjne skrzyżowania czy przejścia dla pieszych. Jednak błędy popełnione na autostradzie często moją bardzo poważne konsekwencje. Dlatego tak ważne jest, aby stosować się do przepisów ruchu drogowego oraz zasad obowiązujących na autostradach. Nieprawidłowa zmiana pasów ruchu, stosowanie zbyt małych odstępów pomiędzy pojazdami czy nadmierna prędkość - to wciąż najczęstsze błędy kierowców.

Ważne jest również, aby właściwie zachować się, gdy na miejsce wypadku jadą służby ratownicze. Wówczas liczy się każda sekunda. Prawidłowo utworzony "korytarz życia" sprawia, że pomoc często dociera na czas. Prezentujemy kolejny odcinek "O-Polskie na Osi" a w nim o tym, jak należy bezpiecznie i zgodnie z przepisami podróżować autostradami.