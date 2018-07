Trwa policyjna operacja „SUNRISE 2018” Data publikacji 28.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Od piątku ulice Kołobrzegu patrolują wzmożone siły funkcjonariuszy Policji oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Trwa festiwal muzyki elektronicznej „SUNRISE FESTIVAL 2018”, a wraz z nim operacja policyjna. W trakcie pierwszej doby wzmożonych działań zatrzymano 48 osób.

Wczoraj o godz. 14.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu odbyła się odprawa podczas, której dowódcy poszczególnych podoperacji złożyli meldunki o stanie gotowości do działań dowodzącemu operacją insp. Piotrowi Ostrowskiemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Działania w ramach operacji policyjnej „SUNRISE 2018” skupiają się nie tylko na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Kołobrzegu w czasie trwania imprezy, podejmowanych jest także szereg działań, które mają zapewnić bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do Kołobrzegu położonych na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.



W związku z operacją „SUNRISE 2018” w pierwszym dniu zabezpieczenia zatrzymano 48 osób. 40 z nich posiadało przy sobie środki odurzające, głównie była to amfetamina, marihuana, kokaina, morfina i ekstazy. Policjanci doprowadzili do aresztu także jedna osobę poszukiwaną listem gończym.



W trakcie działań na terenie Kołobrzegu oraz na drogach dojazdowych policjanci ujawnili 4 kierujących prowadzących pojazd pod wpływem działania alkoholu oraz 4 kierujących, którzy prowadzili samochody będąc po wpływem środków odurzających.

W pierwszym dniu policyjnej akcji brało udział prawie 300 policjantów i 11 funkcjonariuszy innych służb. Do właściwego zapewnienia bezpieczeństwa osób przybywających na festiwalu muzyki elektronicznej do służby skierowano także 13 funkcjonariuszy z psami służbowymi.

Przed nami kolejny dzień festiwalu. Policjanci, funkcjonariusze innych służb i podmiotów pozapolicyjnych będą podejmować wszelkie czynności zmierzające do dbania o bezpieczeństwo bawiących się przy muzyce elektronicznej jaki i wszystkich wypoczywających na terenie Kołobrzegu.



podkom. Anna Gembala

zdjęcia oficer prasowy mł.asp. Tomasz Kwaśnik