Włodawa: Skok na główkę zakończony urazem kręgosłupa Data publikacji 29.07.2018 Wczoraj w Okunince 28-latek z woj. mazowieckiego po skoku na główkę doznał urazu kręgosłupa. Śmigłowcem przetransportowano go do lubelskiego szpitala. Czeka go długotrwałe leczenie i równie długotrwała rehabilitacja. Jezioro w miejscu, w którym wykonał skok ma niespełna metr głębokości. Apelujemy o rozsądek i rozwagę podczas korzystania z wody.

Wczoraj po południu dyżurny włodawskiej komendy został powiadomiony o tym, że w miejscowości Okuninka mężczyzna po skoku na główkę doznał urazu kręgosłupa. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, iż poprzedniego dnia para młodych ludzi z woj. mazowieckiego przyjechała na wypoczynek do Okuninki. Po obiedzie wraz ze znajomymi postanowili się schłodzić w jeziorze - gdy dziewczyny pływały 28-latek wykonał skok na główkę – po chwili skoczył ponownie – po drugim skoku wynurzył się z wody nieruchomy, z twarzą zwróconą do dołu. Jego znajomi początkowo myśleli, że sobie żartuje. Po chwili 27-latka podeszła do mężczyzny i uniosła jego głowę, zaczęła wzywać pomocy - do pomocy przystąpili inni turyści, którzy pomogli wydobyć mężczyznę z wody i udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej. Mężczyzna śmigłowcem został przetransportowany do lubelskiego szpitala, pobrano od niego krew do badań na zawartość alkoholu. Czeka go długotrwałe leczenie rehabilitacja. Jezioro w miejscu, w którym wykonał skok ma niespełna metr głębokości, zaś miejsce to nie jest strzeżone.

Policjanci apelują o rozsądek i rozwagę podczas korzystania z wody. Nie wchodźmy do wody po alkoholu, nie wskakujmy do wody zwłaszcza na główkę, korzystajmy jedynie ze strzeżonych kąpielisk, stosujmy się do zaleceń nadzorujących kąpieliska oraz regulaminów plaż. Dzieci i osoby nie potrafiące pływać powinny przebywać zawsze pod opieką dorosłych potrafiących pływać i posiadać niezbędne elementy mogące pomóc przy nagłym wpadnięciu do wody.

