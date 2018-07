Policjanci przechwycili blisko 5,5 tys. porcji marihuany i metamfetaminy Data publikacji 30.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Za posiadanie i handel środkami odurzającymi odpowie przed sądem mężczyzna zatrzymany przez kamiennogórskich policjantów wydziału kryminalnego. Funkcjonariusze w jego mieszkaniu ujawnili środki odurzające w postaci marihuany i metamfetaminy, z których można było uzyskać blisko 5,5 tys. porcji handlowych. Ponadto zabezpieczono urządzenia do ważenia oraz porcjowania narkotyków oraz dużą ilość gotówki. Mężczyzna już usłyszał w tej sprawie zarzuty. Grozić mu może kara do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu, podejrzany został tymczasowo aresztowany.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, w wyniku realizacji sprawy operacyjnej, zatrzymali 45-latka, który w swoim miejscu zamieszkania posiadał znaczną ilość marihuany oraz metamfetaminy.

Po sprawdzeniu jego mieszkania ujawniono dodatkowo urządzenia do porcjowania, ważenia i pakowania środków odurzających, dużą ilość woreczków strunowych oraz gotówki w postaci waluty krajowej jak również zagranicznej.

Mieszkaniec powiatu kamiennogórskiego trafił do policyjnego aresztu, a nielegalny towar, z którego można było uzyskać blisko 5,5 tys. porcji handlowych, został zabezpieczony. Policjanci ujawnili też gotówkę w kwocie ponad 150 tys. zł.

Podejrzanemu funkcjonariusze przedstawili zarzuty posiadania i handlowania narkotykami wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Za posiadanie narkotyków w przypadku znacznej ilości grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Osobie, która handluje narkotykami grozi natomiast kara do 8 lat, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze w powyższej sprawie wszczęła śledztwo. O dalszym losie podejrzanego zdecyduje teraz sąd, który już zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt na 3 miesiące.

(KWP we Wrocławiu / kp)