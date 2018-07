Mrągowo / Mikołajki: Wodniacy usunęli z wody nietrzeźwych sterników i ostrzegli żeglarzy przed załamaniem pogody Data publikacji 30.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed sądem stanie trzech mężczyzn, których zatrzymali policyjni wodniacy na jeziorze Mikołajskim i Tałty. Dwóch z nich kierowało skuterem wodnym, a jeden łodzią motorową. Mężczyźni byli w stanie nietrzeźwości. Teraz może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności, a także utrata wszelkich uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Sezon letni to czas wytężonej pracy policyjnych wodniaków. Ci w powiecie mrągowskim dzięki łodzi Sportis bardzo szybko mogą przemierzać znaczne odległości na jeziorach w rejonie Mikołajek. To pozwala im dbać o bezpieczeństwo wypoczywających zarówno na plażach, jak i na wodzie. Dzięki temu też mikołajscy policjanci mogą skuteczniej eliminować nietrzeźwych amatorów sportów wodnych.

Do takich interwencji doszło także w miniony weekend. Do pierwszego zdarzenia doszło w sobotę (28.07.2018) około godz. 14:30 na jeziorze Mikołajskim. Patrol policji zatrzymał do kontroli sternika łodzi motorowej, który nie zastosował się do znaku zakazu falowania. W trakcie czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy, wyczuli od niego zapach alkoholu. Badanie alkomatem już tylko potwierdziło ich podejrzenia. Urządzenie wykazało, że 45–letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego miał ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Jak się okazało, mężczyzna nie miał uprawnień sternika motorowodnego do kierowania tym sprzętem wodnym. Tego dnia 45-latek nie mógł już kontynuować swojego „rejsu”. Łodzią zaopiekował się trzeźwy sternik.

Dzień później, w niedzielę policyjni wodniacy interweniowali dwukrotnie. Pierwszy raz o godz. 13:00. Na jeziorze Mikołajskim zatrzymali do kontroli sternika skutera wodnego. Badanie alkomatem wykazało, że 40-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego miał 1,4 promila alkoholu organizmie. Okazało się również, że i ten sternik nie posiadał stosownych uprawnień.

Kolejna interwencja odbyła się po godz. 15:00 tego dnia na jeziorze Tałty. Tam 40-letni mieszkaniec Wołomina zwrócił na siebie uwagę, tym, że falował w miejscu objętym zakazem. Również i on, jak się okazało sterował w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało, że miał 1 promil alkoholu w organizmie.

Teraz za popełnione przestępstwo skontrolowanym mężczyznom grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, a także utrata wszelkich uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

To nie byłe jednak jedyne wczorajsze interwencje mrągowskich wodniaków. Po południu nad mikołajskimi jeziorami zebrały się ciemne chmury i zerwał silny wiatr, co zapowiadało nagłą zmianę pogody i ulewę, a to z kolei mogło doprowadzić do wywrotek jednostek pływających.

Policyjni wodniacy wiedzieli, że jest to moment, w którym muszą zainterweniować. Natychmiast ruszyli, by ostrzec osoby które w tym czasie pływały, by pospiesznie dobili do brzegu. Bo niestety nie każdy z korzystających z uroku szlaku Wielkich Jezior Mazurskich zwraca uwagę na zmieniające się warunki atmosferyczne i korzysta ze wskazań Systemu Sygnalizacji Ostrzegawczej.

System Sygnalizacji Ostrzegawczej

System Sygnalizacji Ostrzegawczej to system ostrzegania dla żeglarzy składa się z sieci 17 masztów zlokalizowanych w różnych miejscach na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jego zadaniem jest powiadamianie żeglarzy o możliwości wystąpienia zagrożenia pogodowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 roku, w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2003 r.), o możliwości nadejścia niebezpieczeństwa pogodowego żeglarze są informowani rytmicznie pulsującym, żółtym światłem:

Sygnał 40 błysków na minutę to komunikat „UWAGA" SPODZIEWANE BURZE I WIATR

Sygnał 90 błysków na minutę oznacza bezpośrednie niebezpieczeństwo – „NIEBEZPIECZEŃSTWO" WYSTĘPOWANIE BURZY ORAZ SILNEGO WIATRU

Pulsujące światło jest widoczne na odległość do 8-9 km w każdych warunkach, nawet przy pełnym nasłonecznieniu, niemal z każdego punktu na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Konstrukcja jest odporna na ekstremalne warunki atmosferyczne oraz zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem lub kradzieżą elementów modułu. Uruchomienie systemu następuje automatycznie przez komunikat o zbliżających się niekorzystnych warunkach pogodowych wysłany mailem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oprogramowanie sterujące interpretuje treść wiadomości, a następnie wysyła informację zwrotną do IMiGW o przyjęciu komunikatu. Jednocześnie wiadomość SMS zostaje rozesłana do wież, w których automatycznie zostają włączone światła. Wiadomość zawiera informacje o nadchodzącym niebezpieczeństwie: typ zjawiska, stopień zagrożenia oraz ważność ostrzeżenia. Cała procedura trwa mniej niż minutę. Wyłączenie świateł następuje automatycznie po wygaśnięciu ważności komunikatu albo przez operatora. Pełny dostęp do wszystkich elementów systemu ma jedynie uprawniona osoba w RZGW w Warszawie, która może go uruchomić również z telefonu komórkowego. Serwis techniczny systemu prowadzi firma MY-SOFT Sp. z o.o.

Lampy ostrzegawcze zasilane są energią słoneczną oraz wiatrową. Ładowanie ich następuje automatycznie po wykryciu przez system elektroniczny utraty części energii spowodowanej pracą lamp. Moduły sygnalizacyjne posadowione są na masztach, których wysokość – w zależności od ukształtowania terenu - sięga od 15 do 25 metrów.

Miejsca, w których znajdują się maszty: Współrzędne geograficzne:

1. Jezioro Mamry, Skłodowo 21 43 26.55"E, 54 09 23.39N

2. Jezioro Mamry, rzeka Węgorapa, Węgorzewo 21 43 10.08E, 54"11 51.84 54N

3. Jezioro Święcajty, Ogonki 21 48 24.05"E, 54 10 58.94N

4. Jezioro Ryńskie, miasto Ryn 21 31 51.83E 53 55 49.75N

5. Jezioro Roś, Łupki 21 51 34.70"E 53 39 08.10N

6. Jezioro Mikołajskie, Mikołajki 21 37 13.90"E 53 45 53.60N

7. Jezioro Niegocin, Kępa Grajewska (wyspa) 21 47 54.18"E 54 00 20.61N

8. Jezioro Kisajno, przy wejściu do portu Almatur21 43 55.36"E, 54 02 10.61N

9. Jezioro Mamry, Wysoki Róg 21 40 34.14"E, 54 06 07.55N

10. Jezioro Jagodne 21 43 35.43"E 53 56 01.33N

11. Jezioro Boczne, Bogaczewo 21 45 00.05"E 53 57 48.69N

12. Jezioro Łuknajno 21 40 41.04"E 53 47 09.92N

13. Jezioro Śniardwy, Nowe Guty 21 49 11.56"E 53 45 49.40N

14. Jezioro Śniardwy, Niedźwiedzi Róg 21 41 45.05"E 53 43 06.51N

15. Jezioro Bełdany, Kamień 21 33 42.63"E 53 43 21.04N

16. Jezioro Seksty, Kanał Jegliński 21 46 52.56"E 53 41 17.70N

17. Jezioro Tałty, Kanał Tałcki 21 32 33.66"E 53 51 50.70N

(dk/tm)