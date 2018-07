Policjanci zatrzymali sprawców napadu na jubilera Data publikacji 30.07.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie wraz z grupą szturmową zatrzymali czterech mężczyzn, sprawców napadu na jubilera, do którego doszło w ubiegłą środę. Policjanci odzyskali część skradzionej biżuterii. Mężczyznom w wieku od 18 do 37 z województwa pomorskiego grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego w Koszalinie najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Do napadu na sklep jubilerski doszło w środę 25 lipca br. na koszalińskim osiedlu. Około godziny 17 do sklepu weszli trzej mężczyźni. Jeden z nich rozpylając gaz obezwładnił ekspedientki, natomiast dwóch pozostałych sprawców rozbijało gabloty, w których znajdowały się wyroby jubilerskie.

Z informacji uzyskanych przez kryminalnych wynikało, że sprawcy mogą pochodzić i ukrywać się w województwie pomorskim.

W miniony weekend funkcjonariusze grupy szturmowej KMP Koszalin weszli do mieszkania, gdzie zastali sprawców. Mężczyźni byli zaskoczeni i na widok policjantów próbowali stawiać opór. W trakcie przeszukania pomieszczeń, do których mieli oni dostęp kryminalni ujawnili i odzyskali część skradzionych przedmiotów.

Mężczyźni w wieku od 18 do 37 lat zostali zatrzymani i przewiezieni do koszalińskiej jednostki.

Dzisiaj Sąd Rejonowy w Koszalinie na wniosek prokuratora wydał postanowienie o zastosowaniu wobec podejrzanych izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za objęte zarzutem przestępstwo kodeks karny przewiduje do 12 lat pozbawiania wolności.



podkom Monika Kosiec/AG

Ładowanie odtwarzacza...