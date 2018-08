CBŚP odkryło, że leasing był brany na tzw. słupy i nie tylko Data publikacji 01.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP zatrzymali siedem osób podejrzanych o wyłudzenie łącznie ponad 6 mln zł. Z ustaleń śledczych wynika, że urządzenia służące do produkcji napojów brano w leasing, którego nie spłacano lub spłacano częściowo. Zatrzymanym łącznie przedstawiono 39 zarzutów. Pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Policjanci CBŚP z Wydziału w Zielonej Górze Zarządu w Gorzowie Wlkp. prowadzą śledztwo, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Sprawa dotyczy wprowadzenia w błąd pracownika jednej z firm leasingowych, co do istnienia większości urządzeń będących przedmiotem umów leasingu i wyłudzenia w ten sposób ponad 6 mln zł.

Śledczy ustalili, że w nielegalny proceder zaangażowanych mogło być 12 podmiotów gospodarczych. Przedstawiciele tych spółek zawarli łącznie 14 umów leasingowych na urządzenia służące do produkcji napojów. W procederze między innymi wykorzystano tzw. "słupy", na które to osoby zakupiono cztery istniejące spółki i na nie m.in. zawierano umowy leasingowe. Zakup istniejącej spółki miał uwiarygodnić podmiot w ocenie ryzyka firmy leasingowej, a umiejscowienie siedziby spółki w "wirtualnym biurze" miało utrudnić bezpośrednie dotarcie do osób zarządzających spółką. Z zebranych informacji wynika, że w procederze mogła brać także udział pracownica firmy leasingowej. Jej działanie prawdopodobnie polegało na poświadczeniu nieprawdy, co do istnienia urządzeń i w konsekwencji doprowadzając do podpisania umów leasingowych, co pozwalało na przekazanie środków finansowych m.in. podejrzanym.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego policjanci CBŚP przeprowadzili realizację, podczas której zatrzymano 7 osób, 4 w Zielonej Górze, 2 osoby w Bielsku-Białej oraz jedną w Sosnowcu. Podczas działań w Bielsku-Białej wsparcia udzielili miejscowi policjanci CBŚP z Zarządu w Katowicach.

W Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu zatrzymanym ogłoszono łącznie 39 zarzutów, m.in. oszustwa, wyłudzenia mienia znacznej wartości czy poświadczania nieprawdy. Wobec 5 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 2 osoby objęto dozorem policyjnym oraz zakazem opuszczania kraju.