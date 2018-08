Policjanci uratowali życie starszej kobiecie - z podejrzeniem udaru została przewieziona do szpitala Data publikacji 01.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki czujnej reakcji sąsiadki oraz szybkiej interwencji i pomocy lubińskich policjantów, kobieta z podejrzeniem udaru została szybko przewieziona do szpitala. Gdy funkcjonariusze weszli do mieszkania, kobieta leżała na podłodze w przedpokoju. Niezwłocznie przystąpili do udzielenia jej pierwszej pomocy do czasu przyjazdu ratowników medycznych. Apelujemy do wszystkich mieszkańców, którzy mają w swoim otoczeniu sąsiadów w starszym wieku, zwłaszcza tych mieszkających samotnie, aby nie bagatelizowali sytuacji, gdy usłyszą dochodzące z ich mieszkań niepokojące odgłosy albo całkowity ich brak.

Oficer dyżurny lubińskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w centrum miasta słychać głos kobiety, która najprawdopodobniej potrzebuje pomocy.

Na miejsce na sygnale udał się patrol wydziału prewencji. Policjanci słysząc pod drzwiami mieszkania jęki starszej kobiety, nie czekając na przyjazd karetki pogotowia, wyważyli drzwi. Kobietę zastali leżącą na podłodze w przedpokoju z objawami udaru.

Funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do udzielenia jej pierwszej pomocy do czasu przyjazdu ratowników medycznych. Kobieta następnie została zabrana do szpitala w Legnicy. Na miejsce przyjechała rodzina starszej pani, która poinformowała, że jeszcze poprzedniego dnia stan zdrowia kobiety był dobry.

Dzięki czujności i reakcji sąsiadki, która powiadomiła odpowiednie służby, oraz sprawnej akcji ratowniczej policjantów, starszej kobiecie można było szybko udzielić pomocy.

(KWP we Wrocławiu / kp)