Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwą kierującą

Policjant w czasie wolnym od służby udzielił pierwszej pomocy kierującej, której samochód dachował. Funkcjonariusz wezwał na miejsce służby ratunkowe oraz uniemożliwił oddalenie się nietrzeźwej kobiecie z miejsca zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, przed godz. 17, na drodze relacji Wojków-Przykop. Kobieta jadąca fordem mondeo, na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. Całe zdarzenie widział policjant, który wraz żoną spędzał wolny czas nad pobliskim jeziorem. Funkcjonariusz bez chwili namysłu podbiegł do samochodu i udzielił pierwszej pomocy kierującej osobówką. Całe zdarzenie wyglądało bardzo poważnie gdyż samochód wywrócił się na dach i policjant obawiał się, że w środku mogą znajdować się pasażerowie.

Podczas rozmowy z kierującą policjant poczuł od kobiety alkohol. Kobieta zdawała sobie sprawę, ze skutków tego zdarzenia i chcąc uniknąć odpowiedzialności próbowała opuścić miejsce zdarzenia.

Funkcjonariusz zatrzymał kobietę i przekazał w ręce patrolu ruchu drogowego, który przybył na miejsce zaraz po powiadomieniu dyżurnego mieleckiej jednostki.

Przybyli na miejsce policjanci poddali kobietę badaniu na zawartość alkoholu. Kierująca fordem miała w organizmie blisko 3 promile alkoholu. To 29-letnia mieszkanka gminy Padew Narodowa. Kobieta odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości.