Broń i amunicja w samochodzie - policjanci zatrzymali mężczyznę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali młodego mężczyznę, który dzień wcześniej nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Zdarzenie miało miejsce w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej. Następnie podejrzewany na drodze leśnej w miejscowości Michałkowa porzucił swój samochód i uciekł. W zabezpieczonym pojeździe policjanci znaleźli między innymi noszący ślady przerobienia pistolet oraz amunicję.

Policjanci „drogówki” pełniąc służbę przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju zauważyli jadącego samochodem osobowym kierującego, który mógł nie mieć uprawnień do kierowania pojazdami. Kiedy próbowali zatrzymać go do kontroli drogowej przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, rozpoczął on ucieczkę swoim pojazdem zakończoną porzuceniem uszkodzonego samochodu dopiero w miejscowości Michałkowa. Sam pojazd trafił już na parking strzeżony. W trakcie jego oględzin funkcjonariusze znaleźli w bagażniku między innymi broń, która zostanie zbadana przez biegłego.

W poszukiwania kierującego, który zbiegł z miejsca zdarzenia, od początku działań włączyli się policjanci kryminalni wałbrzyskiej komendy. Praca operacyjna przyniosła efekt już następnego dnia. 29-letni mieszkaniec Wałbrzycha został zatrzymany przy ul. Niepodległości.

Mężczyzna może trafić za kraty więzienia na 5 lat, gdyż kierował samochodem pomimo wydanego przez sąd dożywotniego zakazu kierowania pojazdami, nie zatrzymał samochodu i kontynuował jazdę pomimo wydanego przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego polecenia zatrzymania pojazdu. Policjanci poczekają także na ekspertyzę znalezionego w wyniku czynności procesowych pistoletu. Wówczas lista zarzutów może zostać rozszerzona.

(KWP we Wrocławiu / mg)