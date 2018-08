Policjanci w hołdzie Powstańcom Powrót Generuj PDF Drukuj Pod pierwszym w Polsce pomnikiem Powstańców Warszawy, który znajduje się w Słupsku, przedstawiciele Policji złożyli wiązankę kwiatów. W uroczystościach związanych z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego uczestniczyli również między innymi przedstawiciele Wojska Polskiego, Marynarki Wojennej USA oraz kilkadziesiąt pocztów sztandarowych.

Po wystawieniu wart honorowych rozpoczęła się msza święta, po której odczytano również Apel Poległych; uczczono w nim między innymi pamięć policjantów II Rzeczypospolitej walczących na powstańczych barykadach. Apel zakończyły salwy wojskowej kompanii honorowej.

Przedstawiciele kombatantów, służb mundurowych, instytucji i urzędów złożyli pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. W imieniu Szkoły Policji kwiaty pod pomnikiem złożył mł.insp. Ryszard Jakubowski, a w imieniu Komendy Miejskiej - insp. Leszek Gurski.

Znajdujący się w Słupsku pomnik poświęcony Powstańcom to pierwszy powstały po wojnie monument upamiętniający bohaterskich warszawiaków. Ciekawostką jest także fakt, że to jedyny powstańczy pomnik w Polsce, który został zbudowany z cegieł zburzonych warszawskich kamienic. Materiał na budowę przyjechał ze stolicy do Słupska specjalnym transportem kolejowym.

Inicjatorami budowy pomnika byli między innymi warszawiacy zamieszkali po wojnie w Słupsku; był wśród nich ks. Jan Zieja, kapelan "Szarych Szeregów" oraz Michał Issajewicz, uczestnik zamachu na Franza Kutscherę, który ze swojego parabellum dobił kata Warszawy.