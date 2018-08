Aresztowani za dopalacze Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom 15 kg śmiercionośnych substancji tzw. dopalaczy zabezpieczyli policjanci CBŚP w trakcie działań przeprowadzonych w woj. wielkopolskim i podkarpackim. Podczas akcji zatrzymano trzy osoby, którym w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp. przedstawiono zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu ponad 44 kilogramów szkodliwych substancji.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Wydziału w Kaliszu Zarządu w Poznaniu wspólnie z kolegami zwalczającymi przestępczość narkotykową CBŚP z Warszawy i Rzeszowa wyeliminowali z rynku 15 kilogramów dopalaczy, które w swoim składzie posiadały pochodne katynonów. Zabezpieczone środki to substancje psychoaktywne, których zażycie mogło zagrozić zdrowiu i życia. Z przeprowadzonych już badań wynika, że środki chemiczne mogły spowodować m.in. zawał serca, udar mózgu, śpiączkę, niewydolność nerek, wątroby, rozpad mięśni, a nawet doprowadzić do śmierci. Z ustaleń śledczych wynika, że nielegalne substancje trafiły do Polski z zagranicy. Teraz policjanci precyzyjnie ustalają kanał przerzutowy niebezpiecznych substancji oraz osoby zamieszane w ten proceder.

Działania zostały przeprowadzone w minionym tygodniu na terenie województwa wielkopolskiego i podkarpackiego. Policjanci CBŚP zatrzymali wówczas trzy osoby, tj.: 32-letniego mieszkańca Kalisza oraz dwóch mieszkańców okolic Rzeszowa (33 l. i 25 l), którym w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp. ogłoszono zarzuty dotyczące sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu ponad 44 kilogramów szkodliwych substancji. Wobec podejrzanych Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Policjanci wspólnie z prokuratorami wyjaśniają okoliczności sprawy i sprawdzają czy zatrzymane osoby mogły mieć związek z wcześniejszymi przypadkami zatruć i zgonów osób po zażyciu dopalaczy.