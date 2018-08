W Kostrzynie pomagają międzynarodowe patrole rowerowe Data publikacji 02.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Na kostrzyńskich ulicach, skwerach, przy dworcu i w parkach spotkać można policyjne patrole rowerowe. W ich skład wchodzą mundurowi z Polski i Niemiec, którzy mają za zadanie pomagać oraz służyć mieszkańcom i uczestnikom festiwalu. Wykorzystując jednoślady, policjanci mogą sprawnie dotrzeć wszędzie tam, gdzie radiowozem byłoby to znacznie utrudnione.

Coraz więcej osób przyjeżdża do Kostrzyna nad Odrą, by wziąć udział w rozpoczynającym się za moment festiwalu. Panujący na dworze upał powoduje, że wielu szuka schronienia wszędzie tam, gdzie można znaleźć cień - w parkach i skwerach. Zapewnianie bezpieczeństwa właśnie w tych miejscach to główne zadanie policyjnych patroli rowerowych. W ich skład wchodzą mundurowi z Polski i Niemiec, którzy, gdy tylko jest taka potrzeba, służą pomocą mieszkańcom oraz uczestnikom festiwalu. Gdy funkcjonariusze zauważą niepokojąca sytuację, gdzie zagrożone może być ludzie życie od razu reagują. W panujących warunkach atmosferycznych wiele osób narażonych jest na niebezpieczeństwo tj. odwodnienie lub udar cieplny. W takich chwilach niezwykle ważne jest, aby poszkodowanemu jak najszybciej udzielić pomocy. Policjanci wykorzystując w służbie rowery mają taką możliwość. Jednośladami znacznie łatwiej dotrzeć do miejsc, gdzie dojazd radiowozem byłby utrudniony. Stróże prawa z Polski i Niemiec patrolują także kostrzyńskie ulice i rejon dworca reagując na wszelkie przejawy łamania prawa oraz służąc informacją innym osobom. Międzynarodowe patrole rowerowe to koleje potwierdzenie bardzo dobrej współpracy służb z oby stron Odry.

Opracował: st. sierż. Mateusz Sławek

Foto: sierż. szt. Grzegorz Jaroszewicz

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.