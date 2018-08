Podawał się za pracownika wodociągów i okradał seniorów Data publikacji 02.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wrocławia zatrzymali oszusta, który pukając do mieszkań seniorów podszywał się pod pracownika wodociągów, by następnie ich okraść. Funkcjonariusze potwierdzili, że sprawca ma na swoim koncie co najmniej 7 tego typu przestępstw, a do Wrocławia przyjeżdżał na tzw. gościnne występy aż z województwa zachodniopomorskiego. Straty jakie spowodował to ponad 40 tys. złotych. Trafił już do zakładu karnego, a teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Za kradzieże mienia grozić mu może kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawcę przestępstw namierzyli policjanci z komisariatu na wrocławskich Krzykach, gdyż jak się okazało działał głównie na terenie tej właśnie dzielnicy. Realizując czynności operacyjne funkcjonariusze ustalili, że okradał mieszkańców miasta co najmniej przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Dotarcie do podejrzanego było sprawą skomplikowaną ze względu na jego miejsce zamieszkania. Później okazało się, że 23-latek przyjeżdżał do Wrocławia z województwa zachodniopomorskiego.

Na swoje ofiary sprawca wybierał głównie seniorów mieszkających samotnie. Okradał wszystkich tych, którzy wpuścili go do mieszkania. Przekonywał, że jest pracownikiem wodociągów i kazał właścicielom lokali odkręcać wszystkie krany. Gdy za jego poleceniem monitorowali ciśnienie wody, 23-latek przeszukiwał i okradał ich mieszkania. Straty pokrzywdzonych wstępnie oszacowano na kwotę ponad 40 tys. złotych.

Skuteczne czynności operacyjne policjantów doprowadziły do zatrzymania mężczyzny w jego miejscu zamieszkania. Ustalono też, że działał na terenie kraju i poszukiwali go również policjanci z kilku innych jednostek. Obecnie 23-latek przebywa w zakładzie karnym za inne przestępstwa, a materiał dowodowy w sprawach jest w dalszym ciągu gromadzony przez policjantów.

Za kradzieże mienia grozić mu może kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)