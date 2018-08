Policyjny duet odnalazł zaginionego Data publikacji 02.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaangażowanie szczecińskich policjantów i podjęte przez nich działania doprowadziły do szczęśliwego finału poszukiwań. Szybko odnaleziony senior cały i zdrowy przekazany został pod opiekę rodziny. Przewodnik i Imur znaleźli 80-latka.

Wczoraj późnym popołudniem policjanci z Komisariatu Policji Szczecin Śródmieście przyjęli zgłoszenie o zaginięciu 80- latka. Senior opuścił swoje miejsce zamieszkania około południa i od tamtej pory nie było z nim kontaktu.

Do wszystkich załóg pełniących służbę na terenie miasta podano drogą radiową komunikat o zaginięciu seniora wraz z jego rysopisem. Funkcjonariusze sprawdzali wszystkie miejsca, gdzie 80-latek mógłby przebywać. Do poszukiwań został również skierowany przewodnik z psem służbowym.

Czworonożny funkcjonariusz po obwąchaniu odzieży zaginionego udostępnionej przez bliskich 80-latka podjął trop. Przewodnik wraz ze swoim podopiecznym sprawdzali pobliskie ulice, parki i skwery szukając seniora. Po kilkudziesięciu minutach pies służbowy doprowadził do zaginionego. Mężczyzna błąkał się po mieście nie potrafiąc wrócić do domu, nie potrafił również określić, gdzie przebywał do czasu odnalezienia go. Senior został bezpiecznie doprowadzony do domu, gdzie pozostawiony został pod opieką rodziny.

Ze względu na wysokie temperatury powietrza jakie wczoraj panowały w Szczecinie długi pobyt mężczyzny poza miejscem zamieszkania mógł zagrażać jego zdrowiu lub życiu.

Dzięki szczecińskiemu przewodnikowi psa służbowego mł. asp. Rafałowi Kuneckiemu i jego jego podopiecznemu Imurowi, zaginiony wrócił do bliskich. Imur jest psem partolowo – tropiącym, uczestniczy w tropieniu śladów ludzkich i przeszukań terenu.

(KWP w Szczecinie / kp)