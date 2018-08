Zatrzymani z kontrabandą Data publikacji 02.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Starachowiccy policjanci zlikwidowali linię produkcyjną krajanki tytoniowej i zatrzymali 34-letniego mieszkańca Starachowic oraz 44-lataka z gminy Brody, podejrzewanych o produkcję oraz posiadanie znacznych ilości wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Teraz mężczyznom grozi wysoka grzywna, a nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach mieli podejrzenia, że na terenie gminy Brody ma miejsce nielegalny proceder związany z produkcją krajanki tytoniowej, która następnie przewożona jest i magazynowana w jednej z miejscowości w gm. Nowa Słupia. W miniony wtorek policjanci ze starachowickiej komendy „odwiedzili” 44-latka, który został zatrzymany w momencie załadunku wytworzonej krajanki tytoniowej do samochodu. Na terenie posesji policjanci znaleźli półfabrykaty do produkcji tytoniu w postaci ponad 90 kg wysuszonych liści tytoniu oraz 478 kg gotowej krajanki tytoniowej. W garażu policjanci ujawnili specjalistyczną maszynę do ciecia tytoniu oraz kilkanaście zapasowych noży do urządzenia. „Idąc za ciosem” funkcjonariusze udali się do jednej z miejscowości w gminie Nowa Słupia, gdzie w pomieszczeniach gospodarczych na terenie jednej z posesji ujawnili dalsze elementy służące do wyrobu tytoniu. Ponadto wewnątrz pomieszczeń policjanci zabezpieczyli kolejne 187 kg gotowej, wysuszonej krajanki tytoniowej. Mundurowi zabezpieczyli wszystkie urządzenia wchodzące w skład linii produkcyjnej. Tego samego dnia policjanci zatrzymali 34 - letniego mieszkańca Starachowic. Obaj mężczyźni noc spędzili w policyjnej izbie zatrzymań, a następnego dnia usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego. Wstępne obliczenia wskazują, że Skarb Państwa mógł zostać narażony na uszczuplenie podatku akcyzowego, VAT i cła na kwotę ponad 710 tys. złotych. Teraz podejrzanym grozi wysoka grzywna, a nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Kielcach / kp)