Wnioski o areszt w sprawie dopalaczy Data publikacji 02.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Do 12 lat pozbawienia wolności grozi 37-letniej bełchatowiance, podejrzanej o wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji, tzw. dopalaczy, których następstwem była śmierć człowieka. Trochę mniej, bo 8 lat więzienia grozi 19-latkowi i 20-latce, którzy także usłyszeli prokuratorskie zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób przez wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji. Wobec całej trójki podejrzanych prokurator na wniosek Policji wystąpił do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu.

W ciągu ostatniego tygodnia na terenie powiatu bełchatowskiego doszło do 4 zgonów osób w wieku od 19 do 36 lat, w których prawdopodobną przyczyną śmierci było zatrucie dopalaczami. Prowadzący pod nadzorem prokuratora sprawę policjanci z KPP w Bełchatowie, zatrzymali do tej pory 6 osób w wieku od 19 do 46 lat, mogących mieć związek z rozprowadzaniem tych szkodliwych substancji. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli kilkadziesiąt gramów różnych substancji pod postacią kryształków, proszku, masy plastycznej, suszu i tabletek. Wszystkie zostaną poddane szczegółowym badaniom.

Dzisiaj w godzinch rannych troje spośród zatrzymanych zostało doprowadzonych do Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie, gdzie usłyszeli zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób przez wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo karę do 8 lat pozbawienia wolności. Jeżeli zaś następstwem takich działań jest śmierć człowieka sprawcy grozi kara do 12 lat więzienia. Dokładnie tyle grozi 37-letniej bełchatowiance, w mieszkaniu której znaleziono zwłoki 19-latka.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił także na przedstawienie zarzutu posiadania amunicji bez wymaganego zezwolenia, jaką zabezpieczyli kryminalni podczas przeszukania miejsca zamieszkania zatrzymanego 41-latka. Z kolei 46-letnia bełchatowianka, w której mieszkaniu policjanci znaleźli susz marihuany, odpowie za posiadanie środków odurzających. Wobec obojga policyjni śledczy wnioskowali o środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Bełchatowscy funkcjonariusze w dalszym ciągu intensywnie pracują nad sprawą. Nie wykluczone są dalsze zatrzymania.

DOPALACZE niosą śmierć. Nigdy nie wiadomo jaką mieszankę chemiczną zawiera dany środek , który mógł wcześniej w czarnorynkowym obrocie funkcjonować pod tą samą nazwą.

(KWP w Łodzi / mg)