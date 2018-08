POLSKO-NIEMIECKI PATROL WODNY RATUJE MĘŻCZYZNĘ W KOSTRZYNIE Data publikacji 02.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Brak odpowiedzialności, zdrowego rozsądku, a przede wszystkim stan nietrzeźwości przyczynił się do tego, że na przepływającej przez Kostrzyn Warcie omal nie doszło do tragedii. Tylko dzięki reakcji polsko-niemieckiego patrolu wodnego udało się jej zapobiec. Nietrzeźwego mężczyznę funkcjonariusze zauważyli na środku rzeki, gdy nie miał już siły walczyć z silnym nurtem.

Wodne patrole w Kostrzynie pełnią służbę od początku policyjnej operacji Kostrzyn 2018. Do polskich funkcjonariuszy dołączyli mundurowi z Niemiec. Jak istotna jest ich obecność na przepływającej tu Warcie przekonał się mieszkaniec Kielc, który prawdopodobnie zawdzięcza policjantom życie.

Polsko-niemiecki patrol zauważył mężczyznę w Warcie na wysokości osiedla Warniki. Wiedzieli, że miejsce w którym się znajduje, jest niebezpieczne do pływania. Był to niemal środek rzeki. Mimo niskiego poziomu wody, silny nurt utrudniał mężczyźnie powrót na brzeg. Już po chwili międzynarodowy patrol był z pomocą. Okazało się, że prawdopodobnie nie brak pływackich umiejętności, ale stan nietrzeźwości, niemal nie doprowadził do tragedii. 37-latek z Kielc nie miał siły walczyć z rzeką. Funkcjonariusze wciągnęli go na policyjną łódź. Początkowo kontakt z nim był utrudniony. Mężczyzna miał problem, by samodzielnie wysiąść na brzeg. Na szczęście dzisiejsza kąpiel w Warcie skończyła się dla niego szczęśliwie. 37-latek został przekazany pod opiekę najbliższym, którzy wraz z nim przyjechali do Kostrzyna.

Polsko-niemieckie patrole na motorowych łodziach będą kontynuowane przez cały czas trwania operacji Kostrzyn 2018. Po raz kolejny policjanci przypominają, że kąpiel w takich miejscach jak rzeka jest niezwykle niebezpieczna. Nurt i nieznane dno znacznie utrudniają pływanie. Jeśli dodać do tego alkohol, o tragedię nietrudno. Międzynarodowe policyjne patrole przestrzegają więc, by wchodząc do wody zachować zdrowy rozsądek.

sierż. szt. Grzegorz Jaroszewicz

st. sierż. Mateusz Sławek