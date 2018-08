Olsztyn: W kontenerze ukrytym pod ziemią uprawiał konopie – policjanci zabezpieczyli narkotyki o czarnorynkowej wartości blisko 200 tysięcy złotych Data publikacji 03.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Olsztyńscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową zlikwidowali profesjonalną plantację konopi indyjskich. Uprawa narkotyków znajdowała się w specjalnie przystosowanym, ukrytym pod ziemią kontenerze. Natomiast suszarnia nielegalnych roślin znajdowała się w pomieszczeniu zakamuflowanym za regałem z książkami. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonego narkotyku to blisko 200 tysięcy złotych. 51-letniemu właścicielowi plantacji może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Kilkutygodniowa praca operacyjna policjantów Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie doprowadziła do zatrzymania 51-letniego mieszkańca powiatu olsztyńskiego podejrzanego o przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna na terenie posesji oraz w mieszkaniu zorganizował profesjonalną plantację konopi indyjskich.

Najpierw kryminalni bardzo skrupulatnie przeszukali posesję należącą do 51-latka. Jak się okazało, właściciel do uprawy nielegalnych roślin przygotował specjalny dwupoziomowy kontener, z czego dolna część znajdowała się całkowicie pod ziemią. Na pierwszy rzut oka w kontenerze był magazyn materiałów budowlanych. Schody do kontenera, w którym była plantacja, ukryte były pod specjalną pokrywą. W pomieszczeniu wyposażonym m.in. w lampy grzewcze, wentylatory funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli blisko 100 krzaków konopi indyjskich w zaawansowanej fazie wzrostu.

Potem policjanci przystąpili do przeszukania domu. Tam również z pozoru wszystko wyglądało jak należy do chwili, gdy jeden z policjantów nie nabrał podejrzeń, co do stojącego przy jednej ze ścian regału na książki. Jak się okazało, było to zakamuflowane wejście do pomieszczenia, w którym podejrzany zorganizował suszarnię nielegalnej rośliny. Tam kryminalni zabezpieczyli blisko 2600 gramów suszu roślinnego. Czarnorynkowa wartość tego narkotyku to blisko 200 tysięcy złotych.

51-latek podejrzany o uprawę, posiadanie znacznych ilości i przetwarzanie środków odurzających został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Dziś zostanie przesłuchany i przedstawione zostaną mu zarzuty. Do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

Za popełnione przestępstwa może grozić mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

rp/in