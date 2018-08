Policjanci na sygnałach przewieźli do szpitala matkę z dzieckiem, które wymagało natychmiastowej pomocy Data publikacji 03.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Limanowej udzielili pomocy rodzicom, wiozącym do szpitala swojego synka, który prawdopodobnie zatruł się chlorem. Na sygnałach uprzywilejowania został przez policjantów przewieziony do szpitala.

W czwartek 2 sierpnia br. policjanci z Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej pełnili służbę na terenie miasta. Kilka minut po 17.00 w centrum Limanowej, obok radiowozu zatrzymał się pojazd, z którego mężczyzna krzyczał o pomoc. W trakcie krótkiej rozmowy funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna wiezie do szpitala swojego 4-letniego synka, który prawdopodobnie zatruł się chlorem.

Mundurowi z uwagi na wzmożony ruch na terenie miasta oraz silne zdenerwowanie mężczyzny, który kierował samochodem natychmiast zabrali dziecko i jego matkę do radiowozu, a następnie na sygnałach przewieźli do szpitala. Po przybyciu do placówki medycznej na dziecko i mamę czekała już pomoc. Lekarze stan chłopczyka określili jako zagrażający życiu. W takiej sytuacji liczy się każda minuta. Na szczęście pomoc przyszła na czas.

Chłopczykowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Wszystkim rodzicom i opiekunom przypominamy, że w czasie urlopu szczególnie należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo naszych pociech.

(KWP w Krakowie / ig)