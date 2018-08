Dobre serce nie wychodzi z mody – policjanci przekazali dzieciom ubrania i zabawki Data publikacji 03.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Spodnie, sukienki, buty i mnóstwo zabawek. Dzielnicowi z drugiego rewiru przekazali potrzebującym dzieciom ubrania i zabawki. Wszystko to dostali od kobiety, która prowadziła wcześniej rodzinę zastępczą. Spotkali ją podczas obchodu. To nie pierwszy raz kiedy policjanci z Elbląga udzielają się dobroczynnie.

Elbląscy policjanci doskonale wiedzą, że powiedzenie „Dobre serce nie wychodzi z mody” jest i będzie aktualne. Starszy aspirant Patryk Kiedrowski i młodszy aspirant Krzysztof Kaszyc to dzielnicowi z drugiego rewiru. Podczas obchodu spotkali kobietę, która przekazała im ubrania i zabawki dla dzieci. Prośba pani, która prowadziła wcześniej rodzinę zastępczą była jasna: „przekażcie panowie te rzeczy potrzebującym … wy będziecie wiedzieli najlepiej komu i gdzie”. Mundurowi zebrali wszystko w 7 wielkich worków, które trafiły do najmłodszych z punktu przedszkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elblągu. Część z nich trafi także do innych placówek pomocowych.

To nie pierwszy raz kiedy stróże prawa z Elbląga niosą pomoc. W ubiegłym roku trzech mężczyzn, w tym policjant z Elbląga (aspirant sztabowy Jarosław Wojtowicz), podjęli wyzwanie przepłynięcia na deskach SUP Kanału Elbląskiego z Ostródy do Elbląga. Wszystko to dla 2 –letniej Mai Miros, która od urodzenia jest niewidoma. Akcja miała na celu wsparcie jej leczenia. Udało się. Rodzice pozyskali fundusze na rehabilitację.

Kolejny przykład ofiarności stróżów prawa z Elbląga prezentuje aspirant sztabowy Radosław Apanowicz. Policjant, który wspólnie z żoną i przyjaciółmi, wspiera najbardziej potrzebujących na terenie miasta i powiatu elbląskiego. Grupa "Oddam Obiad" w której działa, pomogła już niejednej rodzinie stanąć na nogi. Mają jeden cel - niemarnowanie jedzenia i dzielenie się tym czym mogą. Grupa działa na facebooku i zrzesza kilka tysięcy elblążan, którzy dzielą się dosłownie wszystkim.

(KWP w Olsztynie / kp)