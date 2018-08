Małopolscy policjanci w patrolach na Węgrzech Data publikacji 03.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Małopolska Policja chroni i służy polskim obywatelom również poza granicami kraju. W okresie wakacyjnym jesteśmy potrzebni tam, gdzie nasi rodacy spędzają urlopy. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie od wielu lat współpracuje z policją regionu Heves na Węgrzech. Dlatego, od 30 lipca br., sierż. szt. Piotr Filar i sierż. Jakub Misztal, dwoje policjantów z Małopolski wspiera policjantów z komisariatu w Heves.

Przez dwa tygodnie w okresie od 30 lipca do 12 sierpnia br., wspólnie z węgierskimi i niemieckimi kolegami będą czuwać nad bezpieczeństwem na terenie komisariatów w Eger, Gyöngyös i Füzesabony, nad jeziorem Tisa i w górach Mátra.

Rejon ten, ze względu na walory turystyczne, co roku jest licznie odwiedzany przez wielu turystów, w tym również z Polski.

„Przyjechaliśmy tu po to, aby wymieniać się doświadczeniami z naszymi węgierskimi, a w tym roku również niemieckimi, kolegami po fachu. Rejon ten jest chętnie odwiedzany przez polskich turystów, jesteśmy tu po to, żeby zapewnić im bezpieczeństwo, a także po to, aby służyć pomocą językową w kontaktach pomiędzy węgierską Policją a zagranicznymi turystami” – mówi sierż. Jakub Misztal z OPP Kraków.

Polscy policjanci wzbudzają duże zainteresowanie zarówno Węgrów jak i zagranicznych turystów.

(KWP w Krakowie)