Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał na gorącym uczynku włamywaczy Data publikacji 03.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj W niedzielę policjant ruchu drogowego zatrzymał dwóch mężczyzn usiłujących włamać się do jednego z prywatnych domów w Trzebiatowie. Podejrzewani zostali zatrzymani i trafili do Policyjnej Izby Zatrzymań. Za popełnione przestępstwo może im grozić im do 10 lat więzienia

Do zdarzenia doszło wieczorem w ubiegłą niedzielę. Będący po służbie funkcjonariusz ruchu drogowego z gryfickiej komendy uzyskał informację, że do jednego z domów w Trzebiatowie będącego w trakcie budowy próbuje wejść dwóch mężczyzn.

Policjant natychmiast przystąpił do działania i pojechał we wskazane miejsce a następnie po wejściu do domu obezwładnił znajdujących się tam „intruzów”. Po przyjeździe wezwanego na miejsce patrolu przekazał obu podejrzewanych mundurowym z Trzebiatowa.

37 i 38 - latek zostali zatrzymani i trafili do Policyjnej Izby Zatrzymań. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut usiłowania włamania i przyznali się do zarzucanego im czynu.

Łupem włamywaczy padły elementy instalacji elektrycznej i hydraulicznej.

Łączna wartość strat wyniosła ok. 4200 zł.

Za to przestępstwo grozi im do 10 lat więzienia. Zatrzymani mężczyźni byli notowani kryminalnie za przestępstwa przeciwko mieniu.

podkom. Zbigniew Frąckiewicz