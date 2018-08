Gryficcy mundurowi zapobiegli tragedii Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Prewencji gryfickiej komendy zapobiegli próbie samobójczej. 27-letni mieszkaniec Gminy Gryfice chciał rzucić się z mostu do wody. Mężczyzna został doprowadzony do wytrzeźwienia, a następnie otrzymał specjalistyczną pomoc.

Do zdarzenia doszło w środę w nocy tj. 26 lipca 2018 r. na moście betonowym w Gryficach. Policjanci z Gryfic otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który stoi za barierą ochroną na moście i prawdopodobnie chce popełnić samobójstwo.

Wysłany na miejsce patrol zastał stojącego na moście 27-letniego mieszkańca Gminy Gryfice, który poinformował ich, że rzuci się do wody, jeśli spróbują do niego podejść.

27-latek był pobudzony i agresywny. W związku z tą sytuacją policjanci na miejsce interwencji wezwali również pogotowie i straż pożarną.

Funkcjonariusze cały czas utrzymywali kontakt z mężczyzną, podczas rozmowy odwodzili go od desperackiego zamiaru i namawiali do samodzielnego opuszczenia mostu. Agresywne zachowanie 27 – latka wykluczało podjęcie wobec niego siłowego ściągnięcia go z mostu.

Po kolejnych rozmowach mężczyzna zdecydował, że zejdzie z mostu, co też uczynił. Po chwili znajdując się w bezpiecznym miejscu zaczął uciekać.

Policjanci obezwładnili mężczyznę.

Jak się okazało, 27 – latek był nietrzeźwy a w związku z jego dotychczasowym zachowaniem, istniała obawa, że podejmie kolejną próbę odebrania sobie życia.

W związku z tym został zatrzymany i doprowadzony do Policyjnej Izby Zatrzymań, gdzie po wytrzeźwieniu została mu udzielona specjalistyczna pomoc.

Profesjonalne i zdecydowane działanie st. sierż. Bartosza Buraka oraz sierż. Przemysława Kundy przyczyniło się do uniknięcia tragedii.



podkom. Zbigniew Frąckiewicz / IK