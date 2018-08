Wakacje 2018 na półmetku - podsumowanie Data publikacji 03.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj W Parku Nadodrzańskim w Opolu odbył się briefing prasowy podsumowujący pierwszą część wakacji na Opolszczyźnie. Wojewoda Opolski Adrian Czubak, p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu podinsp. Bogdan Piotrowski, Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Wojciech Nawara oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Opolu kom. Rafał Lejczak mówili o współpracy na rzecz bezpieczeństwa w regionie. Poruszono między innymi kwestię bezpiecznego wypoczynku nad wodą, bezpieczeństwa podczas podróży oraz zagrożeń związanych z narkotykami i dopalaczami.

Wojewoda Opolski Adrian Czubak zaprosił do udziału w spotkaniu zarówno komendantów policji jak i straży pożarnej. Funkcjonariusze każdej z tych służb na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Opolszczyzny jak i wszystkich odwiedzających nasz region. Podinsp. Bogdan Piotrowski – p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu oraz Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Wojciech Nawara, powiedzieli o najważniejszych działaniach podległych im służb na półmetku wakacji. Panowie komendanci wstępnie podsumowali również ten okres.

Wakacje to czas wyjazdów i zdecydowanie większej ilości autokarów poruszających się po drogach naszego województwa. Na czas wakacji w całym województwie opolskim uruchomione zostały punkty kontroli autokarów.

Kontrolę taką może zgłosić każdy - rodzic czy opiekun wycieczki - najlepiej kilka dni wcześniej. Do tej pory w całym województwie sprawdziliśmy blisko 200 autokarów. Świadczy to o coraz większej popularności takich kontroli i stosowaniu przez rodziców czy opiekunów - sugerowanej przez policjantów - zasady ograniczonego zaufania.

Policjanci ruchu drogowego monitorują bezpieczeństwo na drogach, sprawdzają prędkość, stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia dzieci i trzeźwość kierujących. Reagują na przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym, zwracając szczególną uwagę na osoby stwarzające swoją jazdą zagrożenie dla pozostałych.

Od początku wakacji funkcjonariusze przeprowadzili ponad 51 000 badań na zawartość alkoholu. Z tej liczby 158 kierowców zdecydowało się na jazdę będąc nietrzeźwym. W tym czasie doszło do 95 wypadków drogowych, w których zginęło 8 osób, a 115 zostało rannych. Wśród ofiar byli dwaj rowerzyści - jeden z nich zginął na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. Był to jedyny wypadek na przejeździe kolejowym w te wakacje.

Wciąż główną przyczyną tragicznych zdarzeń na drogach jest nadmierna prędkość, nie udzielenie pierwszeństwa czy prędkość nie dostosowana do warunków drogowych. Panujące obecnie wysokie temperatury mają znaczący wpływ na nasz organizm i mogą powodować wydłużenie czasu reakcji, złe samopoczucie, utrudnioną koncentrację czy zaburzenia wzroku. Po raz kolejny przypominamy i apelujemy by kierowcy jak najczęściej korzystali z przerw w trakcie długich podróży, spożywali duże ilości płynów i pamiętali o swoich pasażerach, w szczególności o dzieciach.

Nad osobami wypoczywających nad wodą czuwają policyjni wodniacy. Niejednokrotnie ratują ludzkie życie i udzielają pomocy osobom, które często przeceniają swoje możliwości w pływaniu. Na terenie garnizonu opolskiego zlokalizowane są 2 sezonowe ogniwa wodne. Nad Jeziorem Turawskim (doraźnie rzeka Odra) służbę pełni 5 funkcjonariuszy, natomiast nad Jeziorem Nyskim i Otmuchowskim bezpieczeństwa pilnuje 6 policjantów.

Od początku wakacji na Opolszczyźnie odnotowaliśmy 2 przypadki utonięć związanych z letnim wypoczynkiem. Niestety wciąż zdarza się, że zapominamy o zasadach bezpieczeństwa – korzystamy z niestrzeżonych kąpielisk czy wchodzimy do wody bezpośrednio po opalaniu. Po raz kolejny apelujemy o rozsądek, ostrożność i trzeźwe myślenie podczas kąpieli. Woda jest żywiołem i o tragedię nie trudno. Przeprowadzane są na bieżąco kontrole obozów harcerskich, które odbywają się na terenie naszego garnizonu. Od początku wakacji przeprowadziliśmy 18 wizytacji obozowisk harcerskich oraz spotkań profilaktycznych z uczestnikami. Odbyło się też ponad 30 spotkań w ramach działań profilaktycznych ,,Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”. Jednostki terenowe dostały materiały promocyjne dotyczące bezpieczeństwa nad wodą, a radiowozy policyjne zostały wyposażone w rzutki ratunkowe.

Jeśli chodzi o zdarzenia z osobami nieletnimi to opolscy policjanci nie odnotowali poważniejszych zdarzeń z ich udziałem. Jednak do tragicznej sytuacji doszło w powiecie strzeleckim. Tam, trzy młode osoby w wieku 18, 20 i 25 lat, zatruły się dopalaczami. Dwie z nich zmarły, natomiast 25-letni mężczyzna trafił do szpitala.