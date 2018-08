Działania kontrolno – prewencyjne pn. „TIR” na polskich drogach

Zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów ciężarowych należą niezmiennie do tych najtragiczniejszych w skutkach. Nieprzestrzeganie przepisów, zmęczenie wynikające z przekroczenia dozwolonego czasu pracy kierowcy, nadmierna prędkość, przeładowanie, alkohol i stan techniczny pojazdu, to wciąż główne przyczyny tych wypadków.

Wszystkie te kwestie będą w zainteresowaniu policjantów prowadzących działania kontrolno – prewencyjne. Funkcjonariusze zwracać też będą szczególną uwagę na wyprzedzanie przez samochody ciężarowe w miejscach niedozwolonych oraz blokowanie lewego pasa i wynikające z tego utrudnianie ruchu innym jego uczestnikom.

Policjanci ruchu drogowego przypominają o obowiązujących na autostradach odcinkowych zakazach wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe.

Przypominamy też o wakacyjnych ograniczeniach ruchu na terytorium Polski, w dniach od 29 czerwca do 2 września 2018 r. Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w dniach: w piątek (od godz. 18.00 do godz. 22.00), w sobotę (od godz. 8.00 do godz. 14.00) i w niedzielę (od godz. 8.00 do godz. 22.00). Dodatkowo zakaz obowiązuje też w dniu 15 sierpnia 2018 r. (od godz. 8.00 do godziny 22.00) i w dzień poprzedzający, czyli 14 sierpnia 2018 r. (od godz. 18.00 do godz. 22.00)

