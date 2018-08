Po pierwsze bezpieczeństwo. Betonowe zapory w drodze na festiwalowe pole Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Już drugi rok z rzędu przyległe drogi dojazdowe na teren festiwalu strzegą policjanci, służby organizatora oraz betonowe zapory. Skrupulatne kontrole kierowców mają uniknąć zagrożeń związanych z wjazdem rozpędzonego samochodu ciężarowego na teren festiwalu. Wszystko dla zwiększenia bezpieczeństwa jego uczestników.

Mięła już piąta doba Operacji Policyjnej „Kostrzyn 2018”. Bezpieczeństwa miłośników festiwalu oraz mieszkańców tego miasta strzeże ponad 1500 policjantów. Nie ma tu właściwie policyjnego pionu, który nie byłby wykorzystany. Wszyscy w pocie czoła, z pełnym oddaniem służą tym, którzy przyjechali się tu bawić. Mundurowi jako podmiot najbardziej odpowiedzialny za bezpieczeństwo musi zapewnić tym osobom bezpieczeństwo pod każdym względem. Musimy przy tym stosować rozwiązania proporcjonalne do współczesnych zagrożeń. Jednym z nich są zagrożenia terrorystyczne. W związku z tym policjanci już w ubiegłym roku byli pomysłodawcami zamontowania w wyznaczonych miejscach betonowych barier- szykan. Tak jest i tym razem.

Zlokalizowano trzy punkty dojazdowe, na których stanęło łącznie 9 takich barier- po trzy na każdym stanowisku. Do tych stref mogą wjeżdżać jedynie kierowcy, którzy odpowiednio wcześniej uzyskali zgodę i stosowną przepustkę. Zgodnie z instrukcją kierowca zobowiązany jest wyłączyć silnik, wyjąć kluczyki, wysiąść z pojazdu i okazać dokument tożsamości oraz upoważnienie do przejazdu. Policjanci sprawdzają zgodność zapisów i kontrolują samochód. Na tzw. checkpoint’ach stacjonują także policyjni antyterroryści, którzy stanowią dodatkowe zabezpieczenie, gotowi do podjęcia interwencji w przypadku złamania procedur.

Realizując materiał sami przekonaliśmy się o wyjątkowej dokładności pełnionej służby przez policjantów. W pierwszej kolejności weryfikacji dokonują służby organizatora. Nie pomogą tłumaczenia, że jest się policjantem, prawnikiem czy celebrytą. Status nie ma tu żadnego znaczenia. Liczą się procedury. Tylko ich precyzyjne spełnienie gwarantuje bezpieczeństwo. Kiedy uzyskujemy „zielone światło” na przejazd, w dalszej kolejności, już przy samych zaporach służbę pełnią policjanci ruchu drogowego. Tu ponowne sprawdzenie dokumentacji uprawniającej do przejazdu i wnikliwa kontrola auta.

Tak wygląda profesjonalna współpraca służb, które nie tylko mówią o bezpieczeństwie, ale wnikliwie jego strzegą. Jest to doceniane przez miłośników festiwalu i ma pełną akceptację z ich strony. Na własne oczy przekonują się, że przez stosowanie takich środków, czują się i są bezpieczni.

ro KGP na podstawie mat. ZP KWP Gorzów Wlkp.