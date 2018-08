Dowódca Operacji Policyjnej „Kostrzyn 2018” dziękuje policjantom biorącym udział w zabezpieczeniu Data publikacji 06.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Insp. Krzysztof Sidorowicz - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., który przez ostatni tydzień był dowódcą Operacji Policyjnej „Kostrzyn 2018”, dziękuje wszystkim policjantom biorącym udział w zabezpieczeniu festiwalu Pol’And’Rock.

1541 policjantów brało udział w tegorocznym zabezpieczeniu kolejnej odsłony festiwalu, który w tym razem odbył się pod nową nazwą Pol’And’Rock. 855 z nich to gospodarze - lubuscy policjanci. Pozostali 686 to siły z kraju. W tej ciężkiej, wytężonej, niestrudzonej służbie, poświęconej wszystkim tym, którzy zdecydowali się odwiedzić przygraniczny Kostrzyn byli policjanci z oddziałów prewencji z Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi, Opola, Warszawy i Wrocławia. Wspomagała nas także „drogówka”, bez której życie podczas festiwalu po prostu nie istnieje. To policjanci w białych czapkach z Bydgoszczy, Gdańska, Łodzi, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Warszawy. W zabezpieczeniu tego rodzaju imprezy nie mogło zabraknąć policyjnych profilaktyków. Przyjechali do nas z Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Opola, Poznania, Radomia, Wrocławia i Warszawy. Duże wsparcie dla lubuskich kryminalny stanowili policjanci operacyjni z Poznania, Szczecina i Wrocławia. Pomocni byli także przewodnicy z psami, którzy przyjechali z Krakowa i Poznania. W dobie współczesnych zagrożeń, które były diagnozowane zarówno przez organizatora, jak i przez Policję, nie mogło zabraknąć policjantów z Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji. Zatem do Kostrzyna przyjechali policyjni komandosi z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi, Opola, Radomia i Warszawy /BOA/.

To była ciężka, wymagająca wiele wysiłków i zaangażowania służba. Trwająca ponad tydzień policyjna operacja to demonstracja najlepszych cech policjantów, którzy w temperaturach oscylujących momentami w granicach 37°C, byli do dyspozycji wszystkich tych, którzy zdecydowali się przyjechać na kostrzyńskie festiwalowe pole. Niestrudzona służba policjantów spotykała się z sympatią i wdzięcznością tych ludzi. Wszyscy byli świadkami mobilizacji i pełnego zaangażowania policjantów, którzy poświęcali się dla innych.

Za to wszystko dziękuje również ten, który tym wielkim policyjnym przedsięwzięciem dowodził – Dowódca Operacji Policyjnej „Kostrzyn 2018” insp. Krzysztof Sidorowicz. Ten, który był nie tylko przed wszystkimi policjantami, ale przede wszystkim wśród nich, wsłuchując się w ich potrzeby i szybko na nie reagując. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim policjantom i chylimy przed Wami czoła.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)