Brzescy policjanci zlikwidowali dużą plantację konopi Data publikacji 06.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci walcząc z przestępczością narkotykową po raz kolejny uderzyli w środowisko trudniące się tym nielegalnym procederem. Brzescy kryminalni dotarli do kompleksu leśnego położonego na terenie gminy Borzęcin, gdzie odkryli dużą plantację konopi. W tej sprawie zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu tarnowskiego i zlikwidowali nielegalną uprawę. Zabezpieczone narkotyki, gdyby trafiły na rynek, byłyby warte blisko 3 miliony złotych.

Specjalnie przygotowane miejsce do uprawy konopi indyjskich w samym środku lasu na terenie gminy Borzęcin odkryli brzescy kryminalni. Pośród drzew policjanci znaleźli około 800 sztuk krzewów o wysokości średnio 1,5 metra posadzonych w donicach. „Plantatorzy” zadbali także o specjalny sprzęt i nawozy. W rozłożonym namiocie zawieszone były materiałowe suszarki, a na nich 10 kilogramów prawie gotowego suszu marihuany. W lesie znajdował się także sprzęt do podlewania roślin i środki chemiczne mające wspomagać ich wzrost. Zabezpieczone przez brzeskich policjantów krzewy konopi indyjskiej oraz sprzęt używany do uprawy będzie teraz stanowić dowód w śledztwie. Czarnorynkowa wartość narkotyku, który można by było uzyskać z plantacji wynosi około 3 milionów złotych.

W efekcie dokładnie zaplanowanej akcji policjanci zatrzymali dwie osoby zamieszane w ten proceder, które doglądały swojej plantacji. Mężczyźni w wieku 26 i 31 lat byli zaskoczeni takim obrotem sprawy i obecnością policjantów w lesie. Jeszcze tego samego dnia (3.08) zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Brzesku, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące przestępstwa uprawy konopi innych niż włókniste o znacznej ilości. Za to przestępstwo grozi im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

W sobotę (4.08) decyzją sądu wobec podejrzanych zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

(KWP w Krakowie)