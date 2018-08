Kolejny sukces policji w walce ze złodziejami samochodów Data publikacji 06.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali dwie osoby, które zajmowały się kradzieżami pojazdów z terenu Polski oraz Czech. Jeden z mężczyzn został zatrzymany na terenie Czech, drugi na terenie powiatu poznańskiego. Mężczyźni dokonywali kradzieży samochodów w całości na zlecenie lub sprzedawali je na części. Teraz odpowiedzą za swoje postępowanie przed sądem.

Od ponad roku policjanci z Wydziału ds. Przestępczości Samochodowej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu pracowali nad sprawą kradzieży pojazdów z terenu Polski oraz Czech. Po nawiązaniu współpracy z czeskimi policjantami ustalili, że określone marki pojazdów wartych kilkaset tysięcy złotych są kradzione przez tą samą grupę przestępczą.

W związku z tym policjanci działali jednocześnie na terenie dwóch krajów. Wymieniali się informacjami i ściśle współpracowali, aby zatrzymać sprawców.

W listopadzie ubiegłego roku, kiedy jeden z mężczyzn wyjechał do Czech, aby dokonać kolejnej kradzieży i został zatrzymany na gorącym uczynku przez tamtejszych policjantów. Jego wspólnik wpadł w ręce Policji 26 lipca br. na terenie Suchego Lasu. 28-latek otrzymał zarzuty kradzieży z włamaniem do pojazdu o wartości ponad 200 tys. złotych. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia. Policjanci zapowiadają, że to nie koniec zarzutów i zatrzymań w tej sprawie.

(KWP w Poznaniu / kp)