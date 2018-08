Podpalił bezdomnego Data publikacji 06.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Tarnogórscy policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę, podejrzanego o podpalenie bezdomnego. Sprawcy nie podobało się to, że bezdomny na noclegi upatrzył sobie poddasze kamienicy, w której mieszka, więc oblał 41-letniego mężczyznę spirytusem i podpalił. Zatrzymanemu zarzucono usiłowanie zabójstwa, za które grozi nawet dożywotnie więzienie.

Kryminalni z tarnogórskiej komendy zatrzymali mieszkańca tego miasta, który podpalił bezdomnego mężczyznę. Do zdarzenia doszło w piątek rano kamienicy przy ul. Strzeleckiej w Tarnowskich Górach. Jak ustalili śledczy, 23-latek mieszkający w tej kamienicy dzień wcześniej zwrócił uwagę mężczyźnie, który na miejsce noclegów wybrał sobie poddasze tego budynku. Następnego dnia ponownie na strychu zastał śpiącego mężczyznę. Tym razem postanowił inaczej rozwiązać problem bezdomnego. Poszedł do swojego mieszkania, skąd zabrał spirytus i wrócił na poddasze, gdzie oblał ubrania śpiącego mężczyzny i podpalił. Potem wyszedł z budynku i pojechał do pracy. Bezdomny, gdy zorientował się że jego ubrania się palą, czym prędzej je zdjął i wybiegł na zewnątrz, gdzie przechodzące osoby udzieliły mu pomocy. Na miejsce wezwano straż pożarną i służby medyczne. Ofiara, z rozległymi oparzeniami lewej strony ciała, trafił pod opiekę lekarzy. Kryminalni ustalili, że prawdopodobnym sprawcą może być lokator budynku. W tym samym dniu wieczorem zatrzymali 23-letniego sprawcę w jego miejscu pracy. Mężczyzna oświadczył, że chciał jedynie wystraszyć bezdomnego, by ten nie wracał na poddasze. Wobec sprawcy sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywotnie więzienie.

(KWP w Katowicach / kp)