Uprowadzony chłopczyk wrócił już do mamy

Kryminalni ze Strzelec Opolskich przy współpracy z funkcjonariuszami z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji oraz niemieckimi policjantami odnaleźli uprowadzone dziecko. 2,5 roczny chłopiec został odebrany matce przez jego ojca. Dzięki szybkiej pracy funkcjonariuszy, odnaleziony chłopiec wrócił już do swojej mamy.

We wtorek (31.07 br.), tuż po godzinie 21:00, policjanci strzeleckiej komendy zostali poinformowani o bardzo niepokojącej sytuacji. Na jednej z ulic w Strzelcach Opolskich 2,5-letnie dziecko miało zostać wciągnięte do samochodu i uprowadzone. Dyżurny natychmiast na miejsce wysłał policyjny patrol.

Z ustaleń mundurowych wynikało, że to ojciec dziecka miał je odebrać matce. Wykorzystał moment i wsiadł z 2,5-latkiem do swojego samochodu, po czym odjechał. Strzeleccy funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania dziecka.

Gdy policjanci prewencji sprawdzali wszystkie drogi wyjazdowe z miasta, swoją pracę rozpoczęli również kryminalni. To oni ustalili, że ojciec wraz z dzieckiem chce wyjechać z Polski. Podejrzewali, że planuje jechać do Szkocji. Punktem przesiadkowym miało być lotnisko w Berlinie. Kryminalni nawiązali więc współpracę z funkcjonariuszami Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Ci z kolei skontaktowali się z niemieckimi policjantami. Typowania strzeleckich kryminalnych potwierdziły się. Niemieccy mundurowi na lotnisku w Berlinie udaremnili wylot ojcu. Odnaleziony chłopiec w ubiegły piątek (03.08 br.) wrócił do swojej matki.

Teraz sprawą tą zajmie się sąd rodzinny.