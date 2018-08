MSWiA i służby apelują o rozwagę nad wodą Data publikacji 06.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj W pierwszy sierpniowy weekend padł tragiczny rekord nad polskimi wodami. W ciągu trzech ostatnich dni utonęło 30 osób. MSWiA i służby apelują o rozsądek. Choć za nami dopiero połowa wakacji, to już można mówić o tym, że będą one należały do jednych z najtragiczniejszych jeśli chodzi o liczbę utonięć. Ostatnie trzy dni to przerażający bilans – 30 osób straciło życie wypoczywając nad wodą.

Przed nami kolejne tygodnie wakacji i temperatur sprzyjających kąpieli w akwenach wodnych. MSWiA oraz służby apelują o rozsądek, wyobraźnię i nieprzecenianie swoich możliwości. Pamiętajmy, że o nasze bezpieczeństwo musimy zadbać przede wszystkim sami. Wypoczywając nad wodą przestrzegajmy elementarnych zasad bezpieczeństwa. Tylko to zapewni nam i naszym bliskim spokojny wypoczynek.

Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy. Stosujmy się do uwag i zaleceń ratowników. Nie bagatelizujmy wydanych przez nich ostrzeżeń. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych. Służby apelują, aby kąpać się wyłącznie w miejscach strzeżonych tam, gdzie nad naszym bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu. Do najczęstszych przyczyn utonięć należy bowiem właśnie alkohol, brawura i przecenianie własnych umiejętności.

Zwracajmy jednocześnie uwagę na to, co dzieje się wokół nas. Właściwa reakcja może uratować komuś życie. Jeśli zauważymy niebezpieczną sytuację nad wodą, natychmiast dzwońmy na numer alarmowy 112. Nie próbujmy sami podejmować akcji poszukiwawczej, której powodzenie mogą zapewnić wyłącznie wyszkolone służby.

