Zlikwidowana plantacja, zabezpieczone ponad 2 kg marihuany, cztery osoby zatrzymane - realizacja policjantów z Woli Data publikacji 07.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Zabezpieczone 233 krzewy konopi indyjskich, sprzęt do uprawy, ponad 2 kg marihuany, tzw. ”ciastka” z marihuaną, pieniądze w wysokości łącznej ponad 11 tysięcy złotych oraz zatrzymane cztery osoby to wynik pracy policjantów z wydziału kryminalnego z Woli. Plantacja zorganizowana była na terenie powiatu piaseczyńskiego wokół zabudowań gospodarczych, jak i wewnątrz budynku. Podejrzane osoby usłyszały zarzuty, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane, jedna została objęta dozorem policyjnym. Wartość czarnorynkowa przechwyconych przez policjantów narkotyków to niemalże 370 tysięcy złotych.

W minionym tygodniu policjanci z wydziału kryminalnego z wolskiej komendy zorganizowali działania w dwóch miejscach jednocześnie w związku z podejrzeniem posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz uprawy krzewów konopi. Funkcjonariusze podjęli czynności w jednym z lokali na terenie Bemowa, w którym przebywał 32-letni Artur G. Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze znaleźli niemalże 50 gramów marihuany. W tym samym czasie w miejscu zameldowania mężczyzny na terenie posesji w jednej z podwarszawskich miejscowości, operacyjni z Woli przy wsparciu kryminalnych z Bemowa ujawnili plantację konopi indyjskich. Ten przestępczy proceder prowadzony był wokół budynków gospodarczych i mieszkalnych, jak i wewnątrz budynku znajdującym się na terenie posesji. Kryminalni dokładnie przeszukali wszystkie pomieszczenia.

Wokół budynków w przydomowej szklarni policjanci ujawnili krzewy konopi. Następnie w pobliżu szklarni natrafili na kolejne krzewy. Kiedy weszli do środka w pomieszczeniu unosił się charakterystyczny zapach marihuany. Włączone były urządzenia wspomagające wzrost roślin, między innymi systemy nawadniania, oświetlenia i wentylacji. Część ściętych już liści schła na suszarce. W pudełkach plastikowych znajdowały się liście marihuany, w szklanych słoikach natomiast susz marihuany. Dodatkowo kryminalni zabezpieczyli wagę elektroniczną oraz nawozy do roślin. W wyniku tych działań policjanci zabezpieczyli łącznie 233 krzewy konopi, ponad 2 kg marihuany oraz tzw. "ciastka" z marihuaną. Na terenie posesji kryminalni zatrzymali kolejne trzy osoby zamieszane w ten proceder. 57-letni Marian D., 60-letni Sławomir G. i 62-letni Fryderyk G. trafili do policyjnej celi przy ul. Żytniej.

Śledczy z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu zgromadzili materiał dowodowy. Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do prokuratury, gdzie usłyszały zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu w związku z uprawą ziela konopi mogącej dostarczyć znacznej ilości środków odurzających. Dwie z tych osób usłyszały jeszcze zarzuty posiadania znacznej ilości środka odurzającego. Sąd przychylił się do wniosku policjantów i prokuratury i wobec trzech mężczyzn zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące. Wobec jednego z mężczyzn, Sławomira G. został zastosowany dozór policyjny. Za przestępstwo uprawy ziela konopi, mogącej dostarczyć znacznej ilości środków odurzających, zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat więzienia.

ea/ms

Zlikwidowana przez policjantów uprawa konopi indyjskiej

Zlikwidowana przez policjantów uprawa konopi indyjskiej

Zabezpieczony przez policjantów susz marihuany

Zlikwidowana przez policjantów uprawa konopi indyjskiej

Zabezpieczone przez policjantów krzewy konopi indyjskiej

Zlikwidowana przez policjantów uprawa konopi indyjskiej

Zabezpieczone przez policjantów pieniądze oraz marihuana

Zlikwidowana przez policjantów uprawa konopi indyjskiej

Zabezpieczone przez policjantów tzw. "ciastka" z marihuaną

Mężczyna zatrzymany przez policjantów

Mężczyna zatrzymany przez policjantów

Mężczyna zatrzymany przez policjantów

Mężczyna zatrzymany przez policjantów