Bezpieczeństwo nad morzem – nasz wspólny cel

Data publikacji 07.08.2018

Każdego roku w okresie letnim, policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie wspierają funkcjonariuszy nadmorskich jednostek zachodniopomorskiej Policji. Podczas tegorocznych wakacji służbę na naszym wybrzeżu pełnili także policjanci z Oddziałów Prewencji w Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie i Białymstoku. Aktualnie na ulicach Rewala i Mielna spotkać można także policjantów z krakowskiego i katowickiego Oddziału Prewencji Policji.

Wbrew pozorom, o tym czy wakacje nad polskim morzem będą udane decyduje nie tylko pogoda…Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Coraz większa liczba osób, które decydują się na wypoczynek na zachodniopomorskim wybrzeżu stawia szereg wyzwań wszystkim służbom, w tym przede wszystkim Policji.

W związku z faktem, iż liczba osób przebywających w sezonie letnim w nadmorskich kurortach wzrasta wielokrotnie, w porównaniu do pozostałych miesięcy w roku, niezbędne jest dodatkowe wsparcie miejscowych jednostek Policji. Dlatego też, każdego roku w czasie wakacji na zachodniopomorskim wybrzeżu spotkać można funkcjonariuszy OPP w Szczecinie. Aktualnie w miejscowościach nadmorskich służbę pełni 83 policjantów OPP w Szczecinie. Dodatkowe patrole stanowią także funkcjonariusze adaptacji zawodowej, którzy pod czujnym okiem kolegów z OPP w Szczecinie zdobywają doświadczenie zawodowe. W sumie do służb kierowanych jest prawie 140 osób.

Nieoceniony wkład w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Rewala i Mielna ma także zewnętrzne wsparcie udzielone przez oddziały prewencji Policji z terenu kraju.

Od 9 do 22 lipca kolegów z Komisariatu Policji w Rewalu wspierał pluton z OPP w Lublinie. W Mielnie w tym czasie służbę pełnili policjanci z OPP w Poznaniu.

W dniu 23 lipca do Rewala przyjechali policjanci z OPP w Rzeszowie. Służbę w Mielnie rozpoczęli w tym dniu mundurowi z OPP w Białymstoku. W niedzielę, tj. 5 sierpnia policjanci z Rzeszowa i Białegostoku powrócili do macierzystych jednostek.

Od poniedziałku na ulicach Rewala spotkać można patrole z OPP w Krakowie. O bezpieczeństwo w Mielnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni dbać będzie natomiast pluton OPP z Katowic.

Półmetek wakacji już za nami. Wszystkim wybierającym się na zachodniopomorskie wybrzeże życzymy udanego wypoczynku, przypominając jednocześnie, że bezpieczeństwo to wspólny cel – nas wszystkich.



asp. Alicja Bierbasz - Krawczyk