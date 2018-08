Tirom wolno więcej ?..... Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuska Policja wnikliwie kontroluje zachowania kierowców samochodów ciężarowych. Tranzytowe województwo, krajowe oraz ekspresowe drogi A2 i S3 sprawiają, że pojazdów tych na lubuskich arteriach komunikacyjnych jest sporo. Tylko duże zaangażowanie policjantów oraz odpowiedzialność kierowców może prowadzić do bezpieczeństwa na drogach. Choć w wielu momentach zdrowego rozsądku po prostu brakuje.

25% pojazdów na lubuskich drogach krajowych to ciężarówki. Nawet 10 tys. takich pojazdów przejeżdża tylko przez samo Świecko. Zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów ciężarowych należą niezmiennie do tych najtragiczniejszych w skutkach. Nieprzestrzeganie przepisów, zmęczenie wynikające z przekroczenia dozwolonego czasu pracy kierowcy, nadmierna prędkość, przeładowanie, alkohol i stan techniczny pojazdu, to wciąż główne przyczyny tych wypadków.

Dlatego lubuscy policjanci codziennie sprawdzają czy kierowcy tych pojazdów przestrzegają zasad bezpieczeństwa oraz zdrowego rozsądku. Duże zaangażowanie w tym obszarze wykazują policjanci z Sekcji Zabezpieczenia Autostrady KWP w Gorzowie wlkp., którzy skrupulatnie kontrolują zachowania zmotoryzowanych.

W poniedziałek /6 sierpnia/ właśnie policjanci z tej komórki byli świadkami bardzo niebezpiecznego zachowania. Otóż kierujący pojazdem ciężarowym z naczepą na lubuskim odcinku autostrady A2 na wysokości Świebodzina, chcąc wyprzedzić innego TIR'a włączył kierunkowskaz sygnalizując skręt w lewo. Nie upewnił się jednak, czy ma optymalne warunki do wykonania tego manewru, ale mimo to podjął się go. Lewym pasem jechały dwa inne pojazdy, które znajdowały się na wysokości ciężarówki. Tylko przytomność kierowców osobówek, które gwałtownie hamując odbiły na lewą stronę nie doprowadziły do tragedii. Zachowanie to zarejestrowało oko policyjnej kamery z radiowozu nieoznakowanego. Na 42-letniego kierowcę TIR'a z województwa mazowieckiego policjanci skierowali wniosek o ukaranie do Sądu. Odpowie za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz za nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania.

Przypominamy też o wakacyjnych ograniczeniach ruchu na terytorium Polski, w dniach od 29 czerwca do 2 września 2018 r. Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w dniach: w piątek (od godz. 18.00 do godz. 22.00), w sobotę (od godz. 8.00 do godz. 14.00) i w niedzielę (od godz. 8.00 do godz. 22.00). Dodatkowo zakaz obowiązuje też w dniu 15 sierpnia 2018 r. (od godz. 8.00 do godziny 22.00) i w dzień poprzedzający, czyli 14 sierpnia 2018 r. (od godz. 18.00 do godz. 22.00).

ro KGP na podstawie inf. KWP Gorzów Wlkp