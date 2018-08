Policjanci dbają o bezpieczeństwo harcerzy Data publikacji 08.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Mija kolejny dzień Zlotu ZHP Gdańsk 2018. Dzisiaj policjantów i strażaków zabezpieczających to wydarzenie odwiedził Premier RP Mateusz Morawiecki, który podziękował im za czuwanie nad bezpieczeństwem harcerzy.

Dzisiaj mija kolejny dzień, kiedy policjanci dbają o bezpieczeństwo na zlocie harcerzy. Codziennie służbę w tym miejscu pełni ponad 60 policjantów na trzech zmianach. Służby są pełnione szczególnie w patrolach pieszych oraz zmotoryzowanych. Policjanci są widoczni w obozowisku i zawsze służą pomocą uczestnikom zlotu. W centrum dowodzenia wspólnie z harcerzami służbę pełnią policjanci, którzy monitorują to co dzieje się na zlocie i dbają o łączność między służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.



Dyżur pełnią również policjanci pionu dochodzeniowo- śledczego oraz policjanci z ruchu drogowego, którzy nadzorują przejazdy autokarów z harcerzami z terenu obozowiska i starają się, żeby utrudnienia w ruchu drogowym były jak najmniej dotkliwe.



Do służby na terenie wyspy wykorzystywane jest również mobilne centrum monitoringu, które na bieżąco rejestruje to, co dzieje się na terenie obozowiska. W centralnym punkcie obozu policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną w namiocie edukacyjnym prowadzą rozmowy z harcerzami oraz z zuchami na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa i oprócz swojej wiedzy przekazują im materiały informacyjne.



Dzisiaj policjantów i strażaków zabezpieczających to wydarzenie odwiedził Premier RP Mateusz Morawiecki, który podziękował im za czuwanie nad bezpieczeństwem harcerzy.

(KWP w Gdańsku / kp)