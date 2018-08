Policjanci przyszli na pomoc 6-latkowi i jego ojcu Data publikacji 09.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Lesznowoli asp. Marcin Sygut i st. sierż. Adam Włodarczyk odnaleźli mieszkanie z którego 6-letni chłopiec wzywał pomocy do nieprzytomnego ojca. Niestety dziecko nie potrafiło podać dokładnego adresu swojego miejsca zamieszkania. Tu jednak dzięki doskonałej orientacji w terenie i ciągłemu utrzymywaniu kontaktu z dzieckiem funkcjonariusze odnaleźli mieszkanie i udzielili 39-letniemu mężczyźnie pierwszej pomocy przedmedycznej, po czym przekazano go załodze pogotowia ratunkowego.

Było po godzinie 16.00 gdy oficer dyżurny poinformował załogę policyjną z komisariatu w Lesznowoli o dziecku, które wzywa pomocy do swojego nieprzytomnego ojca. Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazany rejon, jednak chłopiec nie potrafił dokładnie podać adresu swojego miejsca zamieszkania. Nie znał ulicy ani numeru administracyjnego budynku.

Jednak załoga policyjna w składzie asp. Marcin Sygut oraz st. sierż. Adam Włodarczyk prowadząc bezpośrednią telefoniczną rozmowę z chłopcem ustalali miejsce jego zamieszkania po tym, jak kazali mu opisywać to co widzi przez okno swojego mieszkania. I to okazało się najcenniejsze, szczegółowo opisane budynki oraz ich kolor doprowadziły mundurowych do jednego z domów wielorodzinnych. Do mieszkania policjanci dostali się po pokonaniu ogrodzenia i poprzez drzwi balkonowe.

Na miejscu funkcjonariusze zastali chłopca oraz nieprzytomnego mężczyznę. Udzielona mu została pierwsza pomoc przedmedyczna i już po odzyskaniu przytomności 39-letni mężczyzna został przekazany w ręce załogi pogotowia ratunkowego.

Postawa policjantów zasługuje na najwyższy szacunek. Rozsądkiem wykazał się także 6-latek, który bez wahania skontaktował się z policjantami, którzy przyszli mu z pomocą. W tym miejscu apelujemy do rodziców i opiekunów, by uczyli dzieci nie tylko numerów alarmowych, ale również by w sytuacji kryzysowej dzieci potrafiły podać adres swojego miejsca zamieszkania.

„Pomagamy i chronimy” tymi słowami kierujemy się w naszej codziennej służbie.

(KSP / ig)